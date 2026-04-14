Αναλυτικά τα στοιχεία της Τροχαίας στο πλαίσιο της 41ης εβδομάδας της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι ελεγχοι της Τροχαίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με στόχο τη συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων καθώς και των χρηστών ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, την τελευταία εβδοιμάδα, από τις 6 έως τις 12 Απριλίου 2026, πραγματοποιήθηκαν 15.230 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 996 παραβάσεις για μη χρήση κράνους: 836 σε οδηγούς δικύκλων (με 10 διανομείς), 76 σε επιβάτες και 160 σε οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. (ηλεκτρικών πατινιών).

Ανά περιφέρεια οι παραβάσεις ήταν οι εξής:

434 στην Αττική,

97 στη Δυτική Ελλάδα,

93 στην Κρήτη,

88 στα Ιόνια Νησιά,

87 στη Θεσσαλία,

69 στο Νότιο Αιγαίο,

68 στη Θεσσαλονίκη

37 στην Πελοπόννησο,

21 στο Βόρειο Αιγαίο,

20 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

18 στη Στερεά Ελλάδα,

18 στην Ήπειρο,

18 στην Κεντρική Μακεδονία και

4 στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.