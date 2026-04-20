Oι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα χάρτη, στον οποίο φαίνεται για πρώτη φορά η νέα γραμμή ανάπτυξής τους στο εσωτερικό του Λιβάνου.

Το Ισραήλ ζήτησε σήμερα από τους κατοίκους του νότιου Λιβάνου να μείνουν μακριά από μια ζώνη κατά μήκος των συνόρων και να μην πλησιάζουν την περιοχή του ποταμού Λιτάνι, καθώς εδραιώνει τις θέσεις του στον νότιο Λίβανο, παρά την κατάπαυση του πυρός με τη Χεζμπολάχ.

Η 10ήμερη εκεχειρία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και τέθηκε σε εφαρμογή την Πέμπτη, σταματώντας σε μεγάλο βαθμό τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και την υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ, ο οποίος ξέσπασε λόγω της σύγκρουσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Όμως, παραμένει εύθραυστη, με ισραηλινά στρατεύματα να διατηρούν υπό την κατοχή τους εδάφη βαθιά στον νότο, με στόχο να δημιουργήσουν μια ζώνη ασφαλείας για να προστατεύουν το βόρειο Ισραήλ από επιθέσεις της Χεζμπολάχ, ενώ η οργάνωση λέει πως διατηρεί «το δικαίωμα να αντιστέκεται» στην ισραηλινή κατοχή.

H κόκκινη γραμμή που χάραξε το Ισραήλ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δημοσιοποίησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν χάρτη με μια κόκκινη γραμμή που περνάει από 21 χωριά στον νότιο Λίβανο και δήλωσαν πως οι κάτοικοι δεν πρέπει να κινούνται στην περιοχή ανάμεσα στη γραμμή αυτή και τα σύνορα, λέγοντας ότι ισραηλινά στρατεύματα διατηρούν θέσεις στον νότο «για την αντιμετώπιση συνεχιζόμενων τρομοκρατικών δραστηριοτήτων» από την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση.

Στον χάρτη κατονομάζονται περισσότερα από άλλα 50 χωριά στον νότο στα οποία δεν πρέπει να επιστρέψουν οι κάτοικοί τους. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν επίσης ότι δεν επιτρέπεται στους κατοίκους να πλησιάζουν την περιοχή του ποταμού Λιτάνι, ο οποίος ρέει στο βόρειο τμήμα της περιοχής από την οποία το Ισραήλ δήλωσε πως οι κάτοικοι θα πρέπει να μείνουν μακριά.

{https://x.com/IDF/status/2045849555531428216}

Χθες, Κυριακή, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα έναν παρόμοιο χάρτη, στον οποίο φαίνεται για πρώτη φορά η νέα γραμμή ανάπτυξής τους στο εσωτερικό του Λιβάνου. Εκτεινόμενη από ανατολάς προς δυσμάς, η γραμμή ανάπτυξης στον χάρτη εκτείνεται σε απόσταση 5-10 χιλιομέτρων από τα σύνορα μέσα στο λιβανικό έδαφος, καλύπτοντας μια περιοχή όπου ο ισραηλινός στρατός καταστρέφει χωριά.

Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ Μαχμούντ Κμάτι, απευθυνόμενος προχθές, Σάββατο, σε κατοίκους των ελεγχόμενων από τη Χεζμπολάχ νότιων προαστίων της Βηρυτού, τους είπε ότι δεν θα πρέπει να επιστρέψουν ακόμα στα σπίτια τους λόγω του κινδύνου ισραηλινής επίθεσης.

Τοπικά δημοτικά συμβούλια στον νότιο Λίβανο προειδοποίησαν επίσης τους κατοίκους να μην επιστρέψουν στα σπίτια τους, λέγοντας ότι δεν υπάρχει ακόμα ασφάλεια για κάτι τέτοιο.

Η Χεζμπολάχ, σε σημερινή δήλωσή της, αναφέρει πως εκρηκτικοί μηχανισμοί που είχαν προηγουμένως τοποθετηθεί από μαχητές της εξερράγησαν, καθώς ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα κινούνταν χθες, Κυριακή, σε μια περιοχή του νότου, με αποτέλεσμα να καταστραφούν τέσσερα άρματα μάχης.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα να σχολιάσουν αυτόν τον ισχυρισμό.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες πως ένας στρατιώτης σκοτώθηκε και άλλοι εννέα τραυματίσθηκαν στη διάρκεια μάχης στον νότιο Λίβανο.

Πρόεδρος Λιβάνου: Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ έχουν στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών και της ισραηλινής κατοχής στον νότο

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, δήλωσε σήμερα πως οι απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ έχουν στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών και της ισραηλινής κατοχής στον νότιο Λίβανο.

«Η επιλογή των διαπραγματεύσεων έχει στόχο να τεθεί τέλος στις εχθροπραξίες και στην ισραηλινή κατοχή σε περιοχές του νοτίου Λιβάνου, και να αναπτυχθεί ο στρατός μέχρι τα διεθνή [διεθνώς αναγνωρισμένα] σύνορα», είπε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας, διευκρίνισε επίσης πως ο πρώην πρεσβευτής του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον Σιμόν Καράμ θα είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Λιβάνου «στις διμερείς διαπραγματεύσεις» που «θα διεξαχθούν ξεχωριστά» από άλλες συνομιλίες, αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών.