Οι επιβάτες αεροπορικών εταιρειών αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με αυξημένη ταλαιπωρία το επόμενο διάστημα, καθώς οι αερομεταφορείς παγκοσμίως προχωρούν σε εκτεταμένες περικοπές δρομολογίων και καθηλώσεις αεροσκαφών, υπό το βάρος της εκρηκτικής ανόδου στις τιμές των καυσίμων.

Η KLM αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα, ανακοινώνοντας την ακύρωση 80 πτήσεων μετ’ επιστροφής από το αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ για τον επόμενο μήνα. Η κίνηση αυτή την ευθυγραμμίζει με μεγάλους διεθνείς αερομεταφορείς, όπως η United Airlines, η Lufthansa και η Cathay Pacific Airways, οι οποίες έχουν ήδη περιορίσει τη δραστηριότητά τους.

Σύμφωνα με στοιχεία της Cirium Ltd., η παγκόσμια αεροπορική χωρητικότητα για τον Μάιο έχει υποχωρήσει κατά περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ σχεδόν όλες οι 20 μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου έχουν μειώσει πτήσεις. Η αρχική πρόβλεψη για αύξηση 4%-6% μέσα στο έτος αναθεωρείται πλέον δραστικά, με πιθανότητα ακόμη και πτώσης έως 3% υπό ορισμένες συνθήκες. «Φαίνεται εξαιρετικά πιθανό ότι θα υπάρξουν περαιτέρω μειώσεις», σημειώνει ο αναλυτής Richard Evans.

Οι εξελίξεις συνδέονται άμεσα με τις γεωπολιτικές εντάσεις που ακολούθησαν την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, οι οποίες αρχικά επηρέασαν τη Μέση Ανατολή αλλά πλέον έχουν λάβει παγκόσμιες διαστάσεις. Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ έχει περιορίσει τη ροή ιρανικού πετρελαίου, εντείνοντας τις πιέσεις στις τιμές καυσίμων και απειλώντας τη θερινή ταξιδιωτική περίοδο.

Ενδεικτικές είναι οι δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Delta Air Lines, Ed Bastian, ο οποίος προειδοποίησε ότι ακόμη και πτήσεις οριακής κερδοφορίας βρίσκονται υπό επανεξέταση, ενώ το πρόσθετο κόστος καυσίμων για το τρίμηνο εκτιμάται στα 2,5 δισ. δολάρια. «Αυτό θα αποτελέσει δοκιμασία για τον κλάδο», τόνισε.

Την ίδια στιγμή, εντείνονται οι ανησυχίες για επάρκεια καυσίμων. Η International Energy Agency εκτιμά ότι η Ευρώπη διαθέτει αποθέματα που επαρκούν μόλις για έξι εβδομάδες, ενώ εταιρείες όπως η Ryanair, η Virgin Atlantic Airways και η EasyJet εμφανίζονται επιφυλακτικές για τη συνέχεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει ήδη σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση παρατεταμένης κρίσης.

Παρά τη βραχυπρόθεσμη αποκλιμάκωση των τιμών πετρελαίου, μετά τη διαβεβαίωση του Ιράν ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοικτά, η κατάσταση χαρακτηρίζεται εύθραυστη. Οι αεροπορικές εταιρείες φαίνεται να εισέρχονται σε «λειτουργία αυτοσυντήρησης», προετοιμαζόμενες για παρατεταμένη αβεβαιότητα.

Η Lufthansa προχώρησε σε δραστικά μέτρα, κλείνοντας τη μονάδα CityLine και αποσύροντας 27 αεροσκάφη, ενώ περιόρισε περαιτέρω τη χωρητικότητα του στόλου της. Παράλληλα, η θυγατρική Edelweiss ανέστειλε πτήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αντίστοιχες κινήσεις καταγράφονται διεθνώς. Η Air Canada ακύρωσε δρομολόγια προς το JFK της Νέας Υόρκης, η Norse Atlantic ASA διέκοψε πτήσεις προς το Λος Άντζελες, ενώ η British Airways και η Virgin Atlantic Airways περιόρισαν γραμμές προς τη Μέση Ανατολή.

Στην Ασία και την Ωκεανία, η Qantas Airways μειώνει πτήσεις προς τις ΗΠΑ και περιορίζει τη χωρητικότητα εσωτερικών δρομολογίων, ενώ η Cathay Pacific Airways προχωρά σε περικοπές συχνοτήτων έως και 2%, με τη θυγατρική της HK Express να φτάνει το 6%.

Η κρίση πλήττει ιδιαίτερα τις εταιρείες χωρίς στρατηγικές αντιστάθμισης καυσίμων, όπως πολλές αμερικανικές και κινεζικές αεροπορικές, οι οποίες καταγράφουν αυξανόμενες ακυρώσεις. Την ίδια ώρα, αερομεταφορείς στη Νιγηρία προειδοποιούν ακόμη και για διακοπή λειτουργίας, κάνοντας λόγο για «υπαρξιακή απειλή».

Με τον κλάδο να δοκιμάζεται σε πολλαπλά επίπεδα και την αβεβαιότητα να παραμένει, οι επιβάτες καλούνται να προετοιμαστούν για ένα καλοκαίρι με λιγότερες επιλογές, υψηλότερες τιμές και αυξημένες πιθανότητες ανατροπών στα ταξιδιωτικά τους σχέδια.