Οι συζητήσεις πολλές: Από τη μισθολογική ανισότητα και το μέλλον της εργασίας την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, μέχρι τη μάχη για την υπεράσπιση της δημοκρατίας απέναντι στον αυταρχισμό και από την κρίση του κόστους ζωής και τη φορολόγηση του πλούτου, μέχρι τον φεμινισμό.

Στη Βαρκελώνη βρέθηκε η Έφη Αχτσιόγλου για την πρωτοβουλία του Ισπανού Πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ.

«Την Παρασκευή και το Σάββατο που μας πέρασε είχα τη χαρά και την τιμή να συμμετάσχω σε μια από τις σημαντικότερες συναντήσεις των προοδευτικών δυνάμεων παγκοσμίως.

Με πρωτοβουλία του Ισπανού Πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ, και τη σύμπραξη του Προέδρου της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, βρεθήκαμε στη Βαρκελώνη περισσότεροι από 3.000 εκπρόσωποι αριστερών και προοδευτικών κομμάτων και κινημάτων, εκπρόσωποι πανευρωπαϊκών και παγκόσμιων συνδικάτων, διανοούμενοι, ηγέτες με σκοπό να συντονίσουμε τη δράση μας απέναντι στην άνοδο της ακροδεξιάς και του αυταρχισμού.

Η συνάντηση δεν ήταν το τέλος ούτε ένα μεμονωμένο γεγονός. Ήταν η αρχή για να ενώσουμε επιτέλους τις φωνές και τις δυνάμεις μας. Να ορθώσουμε ανάχωμα στον φασισμό. Να υπερασπιστούμε συλλογικά τις αξίες της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

* Η φωτογραφία στο πάνελ είναι από τη συμμετοχή μου στη συζήτηση για μια «άλλη ηγεσία στις προοδευτικές δυνάμεις» που δεν είναι μόνο αναγκαία αλλά κυρίως μπορεί να είναι νικηφόρα».

