Δριμεία κριτική στο ΠΑΣΟΚ ασκεί ο βουλευτής της ΝΕΑΡ Νάσος Ηλιόπουλος για την συνεργασία της «ομάδας Μότσιου» με τον Παναγόπουλο στα ψηφοδέλτια της ΠΑΣΚΕ.

Επίθεση στον ΠΑΣΟΚ από τον Νάσο Ηλιόπουλο, ο οποίος με ανάρτησή του σχολιάζει με καυστικό τρόπο την συνεργασία του Παναγόπουλου (τον οποίο είχε διαγράψει από το ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης) με την ομάδα Μόσχου που είχε την στήριξη του κόμματος στις εκλογές της ΓΣΕΕ.

Ολόκληρη η ανάρτηση

Στο ΠΑΣΟΚ όλα καλά;

Όταν έσκασε το τελευταίο σκάνδαλο που αφορούσε προγράμματα κατάρτισης η κυβέρνηση προσπάθησε να κρυφτεί πίσω από τον Παναγόπουλο για να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ.

Από την μεριά μας επιλέξαμε να μην κάνουμε την χάρη στην ΝΔ και να εστιάσουμε στις ευθύνες της κυβέρνησης και των στελεχών του Υπουργείου που σχεδίασαν αυτά τα προγράμματα και έκαναν μια σειρά από συμβάσεις για την υλοποίηση τους.

Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στην διαγραφή Παναγόπουλου και στην συνέχεια στο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, στελέχη του ΠΑΣΟΚ κατέβασαν αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο.

Μέχρι που φτάσαμε στο συνέδριο της ΓΣΕΕ και εκεί έγινε κάτι μαγικό...

Σαν να μην υπάρχει σκάνδαλο κατάρτισης, σαν να μην έχει γίνει η διαγραφή Παναγόπουλου, όλοι βρέθηκαν μαζί στο ίδιο ψηφοδέλτιο.

Δύο ενδεχόμενα υπάρχουν:

• Ο Ανδρουλάκης έχασε εντελώς τον έλεγχο σε όλα τα συνδικαλιστικά στελέχη, τα οποία στήριξαν Παναγόπουλο.

• Ξεχάστηκε το σκάνδαλο και η διαγραφή γιατί σημασία έχουν τα «κουκιά».

Σε κάθε περίπτωση ενώ είχαν την δυνατότητα οριοθέτησης απέναντι σε πρακτικές παρακμής και σαπίσματος επέλεξαν να μην το κάνουν. Αυτό αποτελεί ένα ισχυρό σήμα για το πως κατανοεί το ΠΑΣΟΚ την σύγκρουση με παραδείγματα λεηλασίας των δημοσίων πόρων.

ΥΓ Δεν αναφέρομαι καν στην πολιτική στάση της ΓΣΕΕ σε παραδείγματα όπως το 13ωρο, που επέλεξε να μην προχωρήσει σε απεργιακή κινητοποίηση.