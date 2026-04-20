To κλίμα επιδεινώθηκε μετά την επίθεση και κατάληψη του πλοίου Touska από τον αμερικανικό στρατό κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι δεν υπάρχει σχέδιο για διεξαγωγή δεύτερου γύρου διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ άμεσα.

Το Ιράν «δεν έχει σχέδιο για επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων» δήλωσε, σύμφωνα με το Mehr.

Ο Μπαγκάι πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ δεν δείχνουν σοβαρή συμπεριφορά, αναφέροντας την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και τις φερόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας στον Λίβανο.

Το Ιράν θα λάβει «την κατάλληλη απόφαση σχετικά με τη συνέχιση της διαπραγματευτικής διαδικασίας», είπε ο Μπαγκάι.

«Δεν περιμένουμε από τους Αμερικανούς να λένε την αλήθεια, πάντα μας κατηγορούν πάντα», πρόσθεσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Φαίνεται ότι η Αμερική δεν είναι καθόλου σοβαρή», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι «Αν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκινήσουν νέες επιθέσεις, οι ένοπλες δυνάμεις μας θα απαντήσουν αναλόγως. Οι ΗΠΑ δεν μαθαίνουν από τις εμπειρίες τους και αυτό δεν θα οδηγήσει σε καλά αποτελέσματα», πρόσθεσε.

Είχαν προηγηθεί αναφορές από ιρανικά μέσα ενημέρωσης, που τόνιζαν ότι η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει να πραγματοποιήσει νέες συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ, με τον συνεχιζόμενο αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών να παραμένει βασικό σημείο τριβής.

To κλίμα επιδεινώθηκε μετά την επίθεση και κατάληψη του πλοίου Touska από τον αμερικανικό στρατό κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας IRIB την Κυριακή επικαλούμενος ιρανικές πηγές ανέφερε ότι «προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια συμμετοχής στον επόμενο γύρο συνομιλιών Ιράν-ΗΠΑ».

Τα πρακτορεία Fars και Tasnim επικαλούμενα ανώνυμες πηγές που ανέφεραν ότι «το γενικό κλίμα δεν μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα θετικό», προσθέτοντας ότι η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού αποτελεί προϋπόθεση για διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, το κρατικό πρακτορείο IRNA αναφέρθηκε στον αποκλεισμό και τις «παράλογες και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις» της Ουάσινγκτον, τονίζοντας ότι «υπό αυτές τις συνθήκες, δεν υπάρχει σαφής προοπτική για γόνιμες διαπραγματεύσεις».

Με πληροφορίες από Al Jazeera