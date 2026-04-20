Τα πλάνα δείχνουν πεζοναύτες των ΗΠΑ να κατεβαίνουν με σχοινιά από ελικόπτερο και να αναλαμβάνουν τον έλεγχο φορτηγού πλοίου με ιρανική σημαία.

Νέο βίντεο από την κατάληψη του ιρανικού πλοίου Touska,που φέρεται να επιχείρησε να παραβιάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, έδωσε στη δημοσιότητα η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, CENTCOM.

Στο νέο βίντεο εμφανίζονται οι πεζοναύτες που απογειώνονται με ελικόπτερα από το αποβατικό πλοίο USS Tripoli (LHA-7) και κινούνται πάνω από την Αραβική Θάλασσα για να επιβιβαστούν και να καταλάβουν το εμπορικό πλοίο M/V Touska.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πεζοναύτες κατέβηκαν με καταρρίχηση (rappel) στο ιρανικής σημαίας πλοίο στις 20 Απριλίου, αφού το αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων USS Spruance (DDG-111) είχε προηγουμένως ακινητοποιήσει το σύστημα πρόωσης του Touska.

Όπως επισημαίνεται, το πλοίο δεν συμμορφώθηκε με επανειλημμένες προειδοποιήσεις των αμερικανικών δυνάμεων για διάστημα έξι ωρών, γεγονός που οδήγησε στην επιχείρηση κατάληψής του.

Το Ιράν προειδοποίησε ότι «θα ανταποδώσει σύντομα» την ενέργεια του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού να πάρει διά της βίας τον έλεγχο ιρανικού φορτηγού πλοίου το οποίο προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα ανταποδώσουν σύντομα», «θα λάβουν μέτρα αντιποίνων για αυτή την ενέργεια ένοπλης πειρατείας» και «εναντίον των αμερικανών στρατιωτικών», ανέφερε μέσω Telegram εκπρόσωπος του ιρανικού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας.

Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι «παραβίασε την κατάπαυση του πυρός» δύο εβδομάδων, που εφαρμόζεται από την 8η Απριλίου.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι αμερικανικό αντιτορπιλικό άνοιξε πυρ προειδοποιητικά εναντίον μεγάλου ιρανικού φορτηγού πλοίου υφιστάμενου αμερικανικές κυρώσεις, του Touska, στη θάλασσα του Ομάν, και κατόπιν πήρε τον έλεγχό του.