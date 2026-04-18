«Η Γαλλία απαιτεί από τις λιβανικές αρχές να συλλάβουν άμεσα τους υπεύθυνους και να αναλάβουν τις ευθύνες τους», τονίζει ο Γάλλος πρόεδρος,

Γάλλος στρατιώτης σκοτώθηκε στον Λίβανο, σε επίθεση κατά της ειρηνευτικής αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή, σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τρεις ακόμη στρατιώτες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

«Όλα δείχνουν ότι την ευθύνη για αυτή την επίθεση φέρει η Χεζμπολάχ. Η Γαλλία απαιτεί από τις λιβανικές αρχές να συλλάβουν άμεσα τους υπεύθυνους και να αναλάβουν τις ευθύνες τους», τονίζει ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Χ.

