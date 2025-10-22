Οι φοιτητές κατεβαίνουν στο δρόμο στις 6/11, αντιδρώντας στις διαγραφές αλλά και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Οι φοιτητικοί σύλλογοι προχωρούν σε συλλαλητήριο την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου με την κεντρική πορεία να γίνεται στις 12:00, στα Προπύλαια, στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων για τη δημόσια και δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση κόντρα στην απειλή των διαγραφών των αιώνιων φοιτητών.

Με κεντρικό σύνθημα «Όχι υποβάθμιση και διαγραφές – Πτυχία με αξία, δωρεάν σπουδές!», περισσότεροι από 50 Φοιτητικοί Σύλλογοι καλούν σε μαζική συμμετοχή. Οι φοιτητές διεκδικούν ανατροπή των διαγραφών αιωνίων φοιτητών και καμία διαγραφή ενεργού φοιτητή ενώ διατρανώνουν την αντίθεσή τους στην υποβάθμιση των πτυχίων και στη σύνδεση τους με την αγορά εργασίας.

Όπως επεξηγούν διαφωνούν με την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, υπερασπιζόμενοι το δημόσιο χαρακτήρα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και παράλληλα απαιτούν αύξηση της χρηματοδότησης για σχολές, εστίες και υποδομές αλλά και ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας. Επιπλέον, ζητούν την απόσυρση του νέου πειθαρχικού δικαίου, το οποίο θεωρούν εργαλείο περιορισμού της φοιτητικής δράσης μέσα στα πανεπιστήμια.

Το μήνυμα του φοιτητικού κινήματος είναι ξεκάθαρο και ηχηρό. «Ως εδώ! Τα πτυχία μας δεν είναι αριθμοί και οι σπουδές μας δεν είναι εμπόρευμα. Θέλουμε να μορφωνόμαστε ολοκληρωμένα, να σπουδάζουμε χωρίς εμπόδια, να ζούμε με αξιοπρέπεια!» Παράλληλα, συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Γιάννενα, Βόλο, Ηράκλειο, Λάρισα και άλλες πόλεις, με κοινό αίτημα να μπει τέλος στην υποβάθμιση και εμπορευματοποίηση της δημόσιας εκπαίδευσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι φοιτητές δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, τονίζοντας ότι η παιδεία αποτελεί δημόσιο αγαθό και όχι «προϊόν εμπορίου». Με συνθήματα και πανό, διαμηνύουν ότι η νέα γενιά δεν θα αποδεχθεί σιωπηλά αλλαγές που, όπως υποστηρίζουν, αλλοιώνουν τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα των πανεπιστημίων. «Θέλουμε πανεπιστήμια ανοιχτά στη γνώση και στην κοινωνία, όχι στην αγορά», αναφέρουν χαρακτηριστικά εκπρόσωποι φοιτητικών συλλόγων.

{https://www.facebook.com/foititesmazi/posts/pfbid02HBf4QQbQNJNtXxRJCQ69tDBpixWWreaxxJmqeVownrk7wL7Nie2JK6nx5p3RHuC7l}