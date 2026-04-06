Οι δικαιούχοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας το αργότερο έως την Πέμπτη 14 Μαΐου στις 16.00.

Περίπου 3.000 προπτυχιακές υποτροφίες προκηρύσσει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, στο πλαίσιο προγράμματος που απευθύνεται σε επιμελείς φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ή προέρχονται από τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Οι υποτροφίες αφορούν σπουδές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) της χώρας και έχουν στόχο την ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για την ενίσχυση υποψηφίων που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, έως 100 υποτροφίες θα διατεθούν ισομερώς σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 50% (Α’ Ειδική Κατηγορία) και σε υποψηφίους που είναι γονείς ή μέλη οικογενειών με τρία ή περισσότερα τέκνα (Β’ Ειδική Κατηγορία).

Η δράση υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας του ΙΚΥ έως την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026 και ώρα 16:00, αφού προηγουμένως μελετήσουν προσεκτικά την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.

Τα ποσά των υποτροφιών

Η υποτροφία χορηγείται στον υπότροφο το αργότερο εντός τριμήνου από την σύναψη της σύμβασης ΙΚΥ Υποτρόφου, αφορά το χρονικό διάστημα 01/09/2021 έως 31/07/2022 ή το χρονικό διάστημα 01/09/2022 έως 31/07/2023 ή το χρονικό διάστημα 01/09/2023 έως 31/07/2024 αντιστοίχως, και ανέρχεται:

α. σε πεντακόσια (500,00 €) ευρώ μηνιαίως ήτοι πέντε χιλιάδες πεντακόσια (5.500,00 €) ευρώ συνολικά για τους υποτρόφους που σπουδάζουν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας.

β. τριακόσια (300,00 €) ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που σπουδάζουν σε ΑΕΙ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, ήτοι τρεις χιλιάδες τριακόσια (3.300,00 €) ευρώ συνολικά.

γ. Στην περίπτωση της παρ. Γ.4.β της παρούσης, η υπο τροφία αφορά στο χρονικό διάστημα από 01/09/2021έως 28/02/2022 ή στο διάστημα από 01/09/2022 έως 28/02/2023 ή στο διάστημα από 01/09/2023 έως 29/02/2024 αντιστοίχως, και ανέρχεται σε πεντακόσια (500,00 €) ευρώ μηνιαίως για έξι μήνες ήτοι τρεις χιλιάδες (3.000,00 €) ευρώ συνολικά για τους υποτρόφους που φοιτούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας ή σε τρια κόσια (300,00 €) ευρώ μηνιαίως για έξι μήνες ήτοι χίλια οκτακόσια (1.800,00 €) ευρώ συνολικά για τους υποτρό φους που φοιτούν εντός του τόπου μόνιμης κατοικίας

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα κριτήρια