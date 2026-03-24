Ανοίγει ο δρόμος για εντεταλμένους διδάσκοντες με εμπειρία από τον δημόσιο τομέα, τι προβλέπει η τροπολογία.

Το Υπουργείο Παιδείας κατέθεσε πρόσφατα τροπολογία με στόχο την άρση περιορισμών που απέκλειαν δημόσιους υπαλλήλους, καθώς και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, από τη δυνατότητα απασχόλησής τους ως εντεταλμένων διδασκόντων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η ρύθμιση επιτρέπει πλέον τη μερική απασχόληση αυτών των προσώπων σε Α.Ε.Ι., αξιοποιώντας τα υψηλά επιστημονικά τους προσόντα και την επαγγελματική τους εμπειρία.

Η νέα διάταξη δίνει τη δυνατότητα στα πανεπιστήμια να καλύπτουν διδακτικές ανάγκες σε τομείς που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση, ενισχύοντας τη σύνδεση της ακαδημαϊκής διδασκαλίας με την πράξη, τις δημόσιες πολιτικές και κρίσιμα γνωστικά αντικείμενα. Επιπλέον, η τροπολογία ανταποκρίνεται σε ένα διαρκές αίτημα για αξιοποίηση του έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού προς όφελος της ακαδημαϊκής κοινότητας και των φοιτητών.

Στο πλαίσιο αυτό, τα Α.Ε.Ι. αποκτούν μεγαλύτερη ευελιξία στη στελέχωση των τμημάτων τους, ενώ οι εντεταλμένοι διδάσκοντες μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στη μεταφορά γνώσης και εμπειρίας, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία τους στον δημόσιο τομέα ή στις Ένοπλες Δυνάμεις. Η τροπολογία έχει ήδη λάβει θετική υποδοχή και αναμένεται να ενισχύσει την ποιότητα και την εξωστρέφεια της διδασκαλίας στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Δείτε την τροπολογία εδώ