Επίσκεψη στη Λέσβο θα πραγματοποιήσει ο Γ.Γ. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη την Τετάρτη 22 Απριλίου στη Λέσβος, στο πλαίσιο πολιτικών και κοινωνικών επαφών στο νησί.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του, ο κ. Κουτσούμπας θα έχει προγραμματισμένες συναντήσεις με φορείς και εκπροσώπους τοπικών συλλογικοτήτων. Συγκεκριμένα, στις 12:00 θα συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Στρατιωτικών της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου στα γραφεία της Ένωσης στη Μυτιλήνη.

Το απόγευμα, στις 19:30, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, καθώς και με αντιπροσωπεία αγροτικών συλλόγων του νησιού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Δυτικής Λέσβου.

Η επίσκεψη θα κορυφωθεί με ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στις 20:30 στην Καλλονή, στο πάρκο Βασιλειάδη, σε πολιτική συγκέντρωση με θέμα: «Η πολιτική τους καταστρέφει τους κόπους και τις ζωές μας – Τώρα αντεπίθεση με το ΚΚΕ!».