Πρόκειται για μια ασυνήθιστη αλλά ιδιαίτερα πρακτική λύση που έχει αρχίσει να γίνεται δημοφιλής.

Τα τελευταία χρόνια οι καύσωνες στην Ευρώπη γίνονται ολοένα και πιο έντονοι και συχνοί, αναγκάζοντας τους ανθρώπους να αναζητούν οικονομικούς και αποτελεσματικούς τρόπους προστασίας από τη ζέστη. Στη Γαλλία, μια ασυνήθιστη αλλά ιδιαίτερα πρακτική λύση έχει αρχίσει να γίνεται δημοφιλής: η επικάλυψη των παραθύρων με ένα λευκό μείγμα κιμωλίας, γνωστό ως Blanc de Meudon.

Η πρακτική αυτή μπορεί να φαίνεται παράξενη, όμως βασίζεται σε απλές επιστημονικές αρχές.

Το συγκεκριμένο υλικό αποτελείται κυρίως από ανθρακικό ασβέστιο. Αναμειγνύεται με νερό και απλώνεται στην εξωτερική επιφάνεια των τζαμιών, δημιουργώντας ένα λευκό στρώμα που αντανακλά μεγάλο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας. Έτσι, λιγότερη θερμότητα εισέρχεται στο εσωτερικό του κτιρίου, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να παραμένει χαμηλότερη ακόμη και τις πιο ζεστές ημέρες.

Υπάρχουν έρευνες για την κιμωλία στα παράθυρα;

Η μέθοδος αυτή δεν είναι νέα. Χρησιμοποιούνταν εδώ και πολλά χρόνια σε θερμοκήπια και εργοτάξια για την προστασία από τον ήλιο.

Ωστόσο, εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών που καταγράφονται πλέον κάθε καλοκαίρι, πολλοί ιδιοκτήτες κατοικιών και σχολείων άρχισαν να την εφαρμόζουν και στα σπίτια τους. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, σε αρκετές περιοχές της Γαλλίας η ζήτηση για το προϊόν αυξήθηκε τόσο πολύ, ώστε τα καταστήματα εξαντλούσαν γρήγορα τα αποθέματά τους.

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Αν και δεν υπάρχουν ακόμη πολλές επιστημονικές μελέτες ειδικά για το Blanc de Meudon, είναι γνωστό ότι οι λευκές και ανακλαστικές επιφάνειες συμβάλλουν στη μείωση της απορρόφησης της θερμότητας.

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι λευκές επιστρώσεις σε στέγες και κτίρια μπορούν να μειώσουν σημαντικά τη θερμοκρασία στο εσωτερικό τους, γεγονός που υποστηρίζει και την αποτελεσματικότητα αυτής της απλής τεχνικής.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της λύσης είναι το χαμηλό της κόστος. Επιπλέον, το υλικό αφαιρείται εύκολα με νερό όταν περάσει ο καύσωνας, χωρίς να προκαλεί ζημιές στα τζάμια. Έτσι, αποτελεί μια φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική σε σχέση με τη συνεχή χρήση κλιματιστικών, τα οποία καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας.

Η περίπτωση της Γαλλίας δείχνει ότι πολλές φορές οι πιο αποτελεσματικές λύσεις δεν απαιτούν πολύπλοκη τεχνολογία, αλλά αξιοποίηση παραδοσιακών γνώσεων σε συνδυασμό με την επιστήμη. Καθώς η κλιματική αλλαγή εντείνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τέτοιες απλές πρακτικές μπορεί να αποδειχθούν πολύτιμες για την προστασία των ανθρώπων και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Πηγή BBC