Έμμεση παραδοχή ότι το ΠΑΣΟΚ παλεύει για την τρίτη θέση!

Αίσθηση προκάλεσε η παραδοχή του Νίκου Ανδρουλάκη πως το δίδυμο των εκλογών μπορεί να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αλέξη Τσίπρα, θέμα που ανέδειξε την Πέμπτη (ΕΔΩ) η στήλη «Πληροφοριοδότης» του Dnews.

Δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στον Γιώργο Κουβαρά και στην ΕΡΤNews:

«Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ισχυρό κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές και έχουμε μια πολιτική εικόνα «Μητσοτάκη-Τσίπρα», νομίζω ότι θα μπούμε στη μηχανή του χρόνου και θα πάμε πολύ πίσω σε μια εποχή τοξικότητας, μισαλλοδοξίας, μηδενικού σεβασμού των θεσμών, σε μία περίοδο αστάθειας. Ο μόνος παράγοντας που διασφαλίζει τη σταθερότητα, τη συνέπεια, την αξιοπιστία, χωρίς εξαρτήσεις από τα συμφέροντα, είναι η επιλογή στο ΠΑΣΟΚ. Διότι έχει πρόγραμμα, στελέχη, κουλτούρα δημοκρατίας και διακυβέρνησης».

Για πρώτη φορά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης παραδέχεται δημοσίως πως το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να πετύχει το στόχο του, που εξακολουθεί να ισχύει, της «πρώτης θέσης στις εκλογές έστω και με μια ψήφο διαφορά». Και όχι μόνο αυτό: Αν το δίδυμο των εκλογών είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας ο Νίκος Ανδρουλάκης στην καλύτερη περίπτωση θα είναι τρίτος.

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» ευστόχως είχαν επισημάνει πως ο εκλογικός στόχος για «πρώτη θέση έστω και με μια ψήφο διαφορά» θα μπορούσε να εκθέσει την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη στην περίπτωση που δεν θα μπορούσε να μειώσει πειστικά τη δημοσκοπική διαφορά του από τη Νέα Δημοκρατία.

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Η εμφάνιση της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα μεγέθυνε κατά πολύ το πρόβλημα καθώς πλέον το ΠΑΣΟΚ αντιμετώπιζε το ενδεχόμενο να είναι τρίτο κόμμα. Οι δημοσκοπήσεις επιβεβαίωσαν το φόβο αυτό. Το ΠΑΣΟΚ πλέον βρίσκεται σε αδιέξοδο, καθώς η στρατηγική του, προκειμένου να μην του επιστρέψει μπούμερανγκ θέλει αναπροσαρμογή αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει σε αναπροσαρμογή γιατί αν το πράξει θα αποτελεί ομολογία ήττας.

Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, πλην όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης θα αναγκαστεί να απαντήσει στο δίλημμα που ανακύπτει είτε προς τη μια είτε προς την άλλη κατεύθυνση.