Εξετάστηκαν πάνω από 780 κάτοικοι και διενεργήθηκαν πάνω από 3.500 ιατρικές και διαγνωστικές εξετάσεις, επιβεβαιώνοντας την αναγκαιότητα και την αξία τέτοιων πρωτοβουλιών.

Με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη διαρκή δέσμευση στην ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ συνεχίζει δυναμικά το κοινωνικό του έργο, υλοποιώντας δράσεις πρόληψης και προσφοράς σε περιοχές της Ελλάδας όπου οι ανάγκες για εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα παραμένουν αυξημένες.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Παντού» του Ομίλου Hellenic Healthcare, η αποστολή φέτος ταξίδεψε στη Λήμνο, στις 20 και 21 Ιουνίου, προσφέροντας δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες στους κατοίκους του νησιού. Η δράση φιλοξενήθηκε στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μύρινας και οργανώθηκε με τη συντονιστική ευθύνη του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ. Η αποστολή απαρτιζόταν από 28 ιατρούς – 20 ειδικοτήτων, καθώς και από 32 εθελοντές νοσηλευτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν δωρεάν αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις για ενήλικες και παιδιά, γενικοί υπέρηχοι, ηλεκτροκαρδιογραφήματα, υπέρηχοι καρδιάς, τεστ Παπανικολάου, γυναικολογικοί υπέρηχοι και σπιρομετρήσεις. Η συμμετοχή των κατοίκων υπήρξε ιδιαίτερα θερμή, εξετάστηκαν πάνω από 780 κάτοικοι και διενεργήθηκαν πάνω από 3.500 ιατρικές και διαγνωστικές εξετάσεις, επιβεβαιώνοντας την αναγκαιότητα και την αξία τέτοιων πρωτοβουλιών.

Στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου που διενεργήθηκε, εντοπίστηκαν περιστατικά που χρήζουν περαιτέρω ιατρικής διερεύνησης και φροντίδας. Το ΥΓΕΙΑ θα αναλάβει δωρεάν την παρακολούθηση και φροντίδα των συγκεκριμένων ασθενών, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τον διαχρονικό κοινωνικό του ρόλο και τη δέσμευσή του στην ισότιμη πρόσβαση στην υγεία.

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Ο κ. Ανδρέας Καρταπάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΥΓΕΙΑ, δήλωσε σχετικά: «Το πρόγραμμα «Παντού» δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αλλά αποτελεί την κινητήριο δύναμή μας ώστε να φτάνουμε εκεί όπου υπάρχει πραγματικά ανάγκη. Η Λήμνος αποτελεί έναν ακόμη σταθμό σε αυτή τη διαδρομή προσφοράς, με στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την ισότιμη πρόσβαση όλων σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Θερμές ευχαριστίες στους ιατρούς, τους εθελοντές μας και φυσικά στους κατοίκους για την εμπιστοσύνη και τη θερμή υποδοχή»

Η Δήμαρχος Λήμνου, κα Ελεονώρα Γεώργα, ανέφερε: «Εκ μέρους της τοπικής κοινωνίας της Λήμνου, εκφράζουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες προς το ΥΓΕΙΑ και τον Όμιλο HHG, καθώς και προς τους ιατρούς και τους εθελοντές που συμμετείχαν στη δράση. Με υψηλό επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες πρόληψης και φροντίδας στους κατοίκους του νησιού μας. Η μεγάλη συμμετοχή των πολιτών αναδεικνύει τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών για τις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές»

Το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Παντού» έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας σταθερός θεσμός προσφοράς, αποτυπώνοντας με συνέπεια τη φιλοσοφία και τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του Hellenic Healthcare Group (HHG). Με σταθερό προσανατολισμό στη φροντίδα, την ποιότητα και τον σεβασμό, συνεχίζουμε να βρισκόμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας, σε κάθε σημείο της Ελλάδας.