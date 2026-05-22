Σήμερα νέες αποχωρήσεις στελεχών.

Την ερχόμενη εβδομάδα, όπως πληροφορούμαστε, θα αποχωρήσουν τελικά από τη Νέα Αριστερά οι βουλευτές που διαφωνούν με την ηγεσία του κόμματος και που είναι ...πλειοψηφία στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Μεταξύ αυτών ο Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος και ο Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, ενώ φέρεται να παίζεται η αποχώρηση της Θεανώ Φωτίου και της Μερόπης Τζούφη.

Η λογική λέει πως οι υπό υποχώρηση βουλευτές δεν θα συμμετέχουν στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο.

Εντός της ημέρας πάντως αναμένεται να αποχωρήσει από το κόμμα και δεύτερη φουρνιά στελεχών του...

Β.Σκ.