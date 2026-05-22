Τέτοιον ελιγμό που έκανε ο Παύλος Μαρινάκης για να δείξει ότι δεν υπάρχει διάσταση μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και Ν. Δένδια για τα «ήρεμα νερά» στο Αιγαίο που τον ζήλευε και ο ..αείμνηστος Μαραντόνα.
Αν φυσικά είχε μπει γκολ.
Αν, δηλαδή, κατάφερνε να μας πείσει ότι δεν υπάρχει διάσταση απόψεων. Διότι από την μία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε την πολιτική των «ήρεμων νερών» - την οποία είχε νωρίτερα «ενταφιάσει» ο υπουργός Άμυνας - και κατόπιν είπε ότι η δήλωση Δένδια συνάδει με τη νευραλγική θέση που κατέχει...
Με άλλα λόγια ο κ. Μαρινάκης επιχείρησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα με το επιχείρημα ότι ο υπουργός Άμυνας είθισται να είναι πιο επιθετικός έναντι της Τουρκίας. Μπας και ...τρομάξει!
Από την πλευρά του ο Π. Μαρινάκης δεν θα μπορούσε να κάνει και διαφορετικά κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Στο εσωτερικό της κυβέρνησης, ωστόσο, υπάρχει διάχυτη η άποψη ότι η κυβέρνηση αναγκάστηκε να κάνει την ανάγκη ..φιλοτιμία!
Ε.Σ.