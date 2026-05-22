Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία μετά το ισχυρό σοκ που προκάλεσε στις αγορές η δικαστική απόφαση για την απομάκρυνση του Οζγκιούρ Οζέλ από την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), εξέλιξη που πυροδότησε μαζικές ρευστοποιήσεις στο χρηματιστήριο, πιέσεις στη λίρα και νέα ανησυχία για τη σταθερότητα της οικονομίας.

Η τουρκική κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει τις αναταράξεις, με τον υπουργό Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ να συγκαλεί εκτάκτως σήμερα την Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με αντικείμενο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των αγορών και την αποτροπή περαιτέρω αποσταθεροποίησης.

Η αντίδραση των επενδυτών ήταν άμεση. Το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης έκλεισε με απώλειες 6,1%, ενώ κρατικές τράπεζες παρενέβησαν, κατόπιν συντονισμού με την κεντρική τράπεζα, προχωρώντας σε πωλήσεις ξένου συναλλάγματος για τη στήριξη της λίρας. Το τουρκικό νόμισμα συνέχισε πάντως να υποχωρεί, διαμορφούμενο στις 45,74 λίρες ανά δολάριο.

Η δικαστική απόφαση προβλέπει την απομάκρυνση του Οζγκιούρ Οζέλ και την επιστροφή στην ηγεσία του CHP του πρώην προέδρου Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, εξέλιξη που αναδιαμορφώνει το πολιτικό σκηνικό και ενισχύει τα σενάρια για πρόωρες εκλογές. Η αντιπολίτευση καταγγέλλει πολιτική παρέμβαση και εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης, ενώ η κυβέρνηση απορρίπτει τις αιτιάσεις, κάνοντας λόγο για ανεξάρτητη δικαστική κρίση.

Ο ίδιος ο Οζέλ χαρακτήρισε την απόφαση «σκοτεινή ημέρα για τη δημοκρατία», υποστηρίζοντας ότι η αναταραχή κόστισε στην τουρκική οικονομία περίπου 10 δισ. δολάρια μέσα σε λίγα λεπτά συναλλαγών.

Οι ανησυχίες των αγορών αποτυπώθηκαν και στο κόστος δανεισμού της χώρας. Τα ασφάλιστρα κινδύνου (CDS) της Τουρκίας ενισχύθηκαν σημαντικά, ενώ το κόστος χρηματοδότησης της λίρας στις υπεράκτιες αγορές κινήθηκε κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών, αντανακλώντας την αυξημένη αβεβαιότητα.

Το πολιτικό σοκ έρχεται σε μια ήδη δύσκολη συγκυρία για την τουρκική οικονομία, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από το 32%, με την κεντρική τράπεζα να έχει ήδη αναθεωρήσει ανοδικά τον στόχο για το τέλος του έτους, επικαλούμενη τις πιέσεις από τις υψηλές τιμές ενέργειας και τις επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν.

Την ίδια ώρα, νέα ερωτήματα προκαλεί η αποκάλυψη ότι η Τουρκία προχώρησε τον Μάρτιο σε μαζική αποεπένδυση από αμερικανικά κρατικά ομόλογα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα αποθέματα αμερικανικών τίτλων μειώθηκαν στα 1,8 δισ. δολάρια από 16 δισ. δολάρια έναν μήνα νωρίτερα, υποδηλώνοντας σημαντική αναδιάρθρωση των τοποθετήσεων της κεντρικής τράπεζας και άλλων τουρκικών φορέων.