Ο Ταγίπ Ερντογάν διέταξε το κλείσιμο του σημαντικού ιδιωτικού πανεπιστημίου Bilgi της Κωνσταντινούπολης εν μέσω ακαδημαϊκού έτους, με την έκδοση προεδρικού διατάγματος.

Το διάταγμα του προέδρου της Τουρκίας ανακαλεί την άδεια εκμετάλλευσης του Πανεπιστημίου Bilgi που μετρά 20.000 τούρκους και διεθνείς φοιτητές και κορυφαίους στον τομέα τους καθηγητές-ερευνητές.

Το διάταγμα του Ερντογάν επικαλείται νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει τον κλείσιμο ιδιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος, «αν το επίπεδο εκπαίδευσης είναι ανεπαρκές».

Ηδη πέρυσι, η τουρκική δικαιοσύνη είχε ορίσει διοικητή επικεφαλής του Bilgi, που ιδρύθηκε το 1996, έπειτα από έρευνα κατά της εταιρείας που το διαχειρίζεται και η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και φορολογική απάτη.

Το Πανεπιστήμιο Bilgi θεωρείται φιλελεύθερο, συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus και υποδέχεται κάθε χρόνο ευρωπαίους και διεθνείς φοιτητές.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ