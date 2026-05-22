«Βάλτε τα νεροπίστολα της δημοσιογραφίας και τα τρολ να πουν το νέο αφήγημα. Ότι εγώ δεν μπορώ να γίνω πρωθυπουργός. Ας μείνει ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας βάζει να εργαλειοποιείτε τον Κανονισμό», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ως διεφθαρμένο και ψεύτη χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Εμείς είμαστε πατριώτες, εσείς είστε πατριώτες της φακής» τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας στο κλείσιμο της ομιλίας του ότι το κόμμα του δεν θα νομιμοποιήσει τη διαδικασία να γίνει δεκτό το αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής με 151 ψήφους.

«Δεν θέλουν να κάνουν Εξεταστική Επιτροπή. Πάνε τα γκολποστ στα μέτρα τους. Τα επιχειρήματά τους δείχνουν τον φόβο. Αυτό αγγίζει τον Μητσοτάκη και το Μαξίμου. Μας λένε ότι δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία. Διαβάσατε τις καταδίκες; Ακούσατε ότι κάποιος κύριος με το όνομα Τρίμπαλης, ένας αχυράνθρωπος του Λαβράνου, είπε στο δικαστήριο ότι του έδωσαν ένα φακελάκι με ερωτήσεις. Οι βουλευτές της ΝΔ του κάνατε τις ερωτήσεις που του είχε δώσει το παρακράτος; Φανταστείτε να υπήρχε άλλο κόμμα στην κυβέρνηση. Θα είχατε ένα οίστρο για την Ευρώπη, τις Αρχές, τις αξίες. Είστε τα ίδια χειρότερα με αυτούς που καταγγείλατε. Είπατε ότι πάμε στις 151 διότι είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Αφού υπάρχει τέτοιο θέμα που είναι τόσο σοβαρό που αφορά την ασφάλεια της χώρας, την κυριαρχία των εθνικών δικαιωμάτων, γιατί δεν πάτε στη Δικαιοσύνη; Δεν υπάρχει εθνική ασφάλεια όταν έπρεπε να πάει ο κ. Βορίδης στη Δικαιοσύνη. Τέτοια κατάντια σε ένα κόμμα μισού αιώνα ιστορίας. Καταλαβαίνω γιατί δεν σας λένε καλημέρα Καραμανλής και Σαμαράς. Με σκοπό να προστατέψει το Μαξίμου λένε ό,τι θέλουν. Θα μπορούσαν όλα αυτά να έχουν συμβεί σε μας; Ποτέ. Δεν θα είχαμε δεχθεί ο πρωθυπουργός να είχε παρακολουθήσει το υπουργικό συμβούλιο και τα συγγενικά τους πρόσωπα», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του και συνέχισε:

«Το παίζετε κόμμα πατριωτικό, αλλά δεν ασχολείστε για το που είναι τα αρχεία των υποκλοπών. Δεν τον ενδιαφέρει τον κ. Βορίδη που είναι τα αρχεία για τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων. Τι λέτε στην Τουρκία; Ότι η χώρα είναι μπάτε σκύλοι αλέστε; Πόσο πατριώτες είστε; Πατριώτες της φακής. Δεν κάνατε ζημιά στην ΕΥΠ; Γι’ αυτό ο κ. Δεμίρης είπε ότι έπρεπε να γίνει νέα ΕΥΠ. Βάλατε έναν σεκιουριτά ως διοικητή της ΕΥΠ. Υπάρχει ένα σαφές περιβάλλον που απειλεί τη Δημοκρατία. Τον πυρήνα της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Όταν ελέγχεις τα μίντια και έχεις έναν στρατό αποδόμησης των αντιπάλων σου, πρέπει να είσαι έτοιμος και να απολογηθείς. Έχετε να πείτε μια συγγνώμη σε μένα; Όσοι από σας λέγατε ότι δεν πάω στην ΕΥΠ να με ενημερώσει γιατί φοβάμαι. Το έκανα εδώ, στη Βουλή. Με απειλείτε κιόλας; Τι θα κάνατε αν σας το έκανε η κυβέρνηση Τσίπρα – Καμμένου; Το βράδυ που θα πάτε στο σπίτι σας να δείτε το πρόσωπό σας στον καθρέπτη. Είστε χρήσιμοι υπάλληλοι της εκάστοτε εξουσίας. Ο κ. Γεωργιάδης τους έλεγε «κλέφτες και απατεώνες», έλεγε «βαθύπλουτο γόνο» και «ανεπάγγελτο» τον Μητσοτάκη. Θα δώσουμε έναν καθαρό αγώνα. Ένας αγώνας αξιοπρέπειας που θα στείλει στη Δικαιοσύνη όποιον εμπλέκεται. Εμείς είμαστε οι πατριώτες.

Πότε έμαθε για το Predator ο πρωθυπουργός, την πιθανή στοχοποίηση πολιτικών προσώπων και στελεχών της ΕΥΠ. Ποιες εντολές έδωσε; Να δούμε τι συνέβη. Ποιος αποφάσισε ότι μια τέτοια υπόθεση δεν απαιτούσε την άμεση κινητοποίηση της ΕΥΠ. Ήταν αδράνεια ή επιλογή του κ. Μητσοτάκη. Ζητήσατε αποτίμηση κινδύνου; Για το ποιες πληροφορίες εκτέθηκαν σε τέτοια κράτη; Αν όχι πώς διασφαλίσατε την εθνική ασφάλεια; Ζητήσατε να μάθετε αν είχαν πατήσει συνδέσμους παγίδευσης, αν υπήρξαν παραβιάσεις. Αν δεν ελέγχθηκαν, πώς μπορείτε να ξέρετε τη ζημιά; Πώς μπορεί να νομίζει ότι δεν υπάρχει σοβαρή εθνική απειλή. Μήπως υπάρχει απουσία διάθεσης διερεύνησης. Είναι ζήτημα εθνικής προδοσίας. Όλες αυτές οι ερωτήσεις δείχνουν ότι δεν καταλαβαίνετε τι σημαίνει εθνική ασφάλεια. Ο βασιλιάς είναι γυμνός. Ο Μητσοτάκης αποφάσισε να καταπατήσει τον ΚτΒ. Φοβάται γιατί όταν θα φύγουν από την εξουσία και η υπόθεση θα διερευνηθεί εις βάθος και τότε θα αποτελέσει παρελθόν και ως πολιτικό πρόσωπο. Η χώρα θα γίνει μια κανονική χώρα.

Βάλτε τα νεροπίστολα της δημοσιογραφίας και τα τρολ να πουν το νέο αφήγημα. Ότι εγώ δεν μπορώ να γίνω πρωθυπουργός. Ας μείνει ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας βάζει να εργαλειοποιείτε τον Κανονισμό. Μπροστά σε αυτή την κακοποίηση της Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ την υπερασπίζεται.

Δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο του παραλόγου. Θα σας αφήσουμε μόνους σας. Σε αυτό τον κατήφορο που γίνεται επικίνδυνος για τη χώρα. Χωρίς τέλος είναι ο αγώνας μας για τη Δημοκρατία. Θα λάμψει το φως της αλήθειας. Η Δημοκρατία θα νικήσει και η Δεξιά θα ηττηθεί».