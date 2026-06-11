Η τοποθέτησή του ήρθε στον απόηχο της παραίτησης του κ. Διδασκάλου.

Η δεύτερη παραίτηση γενικού γραμματέα μέσα σε λίγες ημέρες για την υπόθεση των πολεοδομιών βρέθηκε στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης στη Βουλή, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να τοποθετείται για πρώτη φορά μετά την αποχώρηση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργου Διδασκάλου.

Απαντώντας στις αιχμές της αντιπολίτευσης, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι «δεν έχετε βάλει μυαλό στο άκουσμα της είδησης της παραίτησης των δύο γ.γ.», προκαλώντας αντιδράσεις από τα έδρανα της μειοψηφίας. Στη συνέχεια δήλωσε: «Αφήστε τον ρόλο του εισαγγελέα στους εισαγγελείς. Μην βιάζεστε, μιλάμε για δύο παραιτήσεις για προσωπικούς λόγους και οτιδήποτε άλλο αν υπάρχει, που εγώ δεν γνωρίζω τίποτα τέτοιο, ας τα αφήσουμε στην δικαιοσύνη. Έχω βαρεθεί να μετράω τις φορές που η αντιπολίτευση – εισαγγελέας, έχει πέσει έξω».

Η τοποθέτησή του ήρθε στον απόηχο της παραίτησης του κ. Διδασκάλου, η οποία ακολούθησε εκείνη του γενικού γραμματέα του ΥΠΕΝ, Ευθύμιου Μπακογιάννη.

Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, είχε ζητήσει απαντήσεις από την κυβέρνηση για τις δύο παραιτήσεις και τη σύνδεσή τους με την υπόθεση των πολεοδομιών.

«Ως κυβερνητικός εκπρόσωπος που έχει υποστηρίξει το παρασιτικό φαινόμενο της “Ομάδας Αλητείας”, σήμερα αναμένω να μας εξηγήσετε πως γίνεται δύο γ.γ. μέσα σε λίγες ημέρες να αποβάλλονται από την κυβέρνηση ως εμπλεκόμενοι σε ένα πρωτοφανές σκάνδαλο με τις πολεοδομίες και μάλιστα ο ένας, ο κ. Διδασκάλου, από το 2019 να είναι επικεφαλής του ΚΑΣ, όπου εκεί η πιθανή εμπλοκή σε ζητήματα χρηματισμού εγείρουν πολύ σοβαρά ζητήματα…» ανέφερε, κάνοντας παράλληλα λόγο για «ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο χρηματισμού, εύνοιας, και τακτοποιήσεων».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε επίσης το ερώτημα: «Παραιτούνται δύο γ.γ. και δεν τρέχει τίποτα;».