Τι λένε οι κακές γλώσσες.

Οι κακές γλώσσες επιμένουν πως όχι απλώς η κυρίαρχη άποψη είναι το Δικαστικό Συμβούλιο να μην ανανεώσει τη θητεία της Πόπης Παπανδρέου και δυο ακόμα μελών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αλλά και ότι έχουν βρεθεί και τα πρόσωπα που θα τους αντικαταστήσουν.

Πρόκειται -λένε οι κακές γλώσσες- για εισαγγελείς που συνδέονται με συγκεκριμένο υπουργό και μάλιστα ένας ή δυο υπηρετούν και στο υπουργείο.

Σε άλλες εποχές η στήλη δεν θα πίστευε τις κακές γλώσσες.

Σήμερα καλού κακού αναφέρει τις σχετικές πληροφορίες.

Β.Σκ.