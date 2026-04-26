Η καυστική ανάρτηση του Γιώργου Γεροτζιάφα που μένει Παρίσι.

Με μια άκρως καυστική ανάρτηση ο γιατρός Γρηγόρης Γεροτζιάφας που διαμένει μόνιμα στο Παρίσι σχολιάζει την προβολή της επίσκεψης Μακρόν στην Ελλάδα:

«Προς ενημέρωση του φιλοθέαμονος νεοφιλελεύθερου και άκρο κεντρώου κοινού

1. Τα γαλλικά ΜΜΕ δεν ασχολούνται με την επίσκεψη Macron στην ελληνική αποικία- ούτε καν με τις ενδεχόμενες business

2. Όταν έρχεται ο έλληνα πρωθυπουργός ή ΠτΔ σε επίσκεψη στο Παρίσι δεν το παίρνει χαμπάρι κανείς

Φιλαράκια έλληνες νεοφιλελέ για σφογκοκολάριους σας έχουμε εδώ (και πολύ σας είναι εδώ που τα λέμε)».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εδώ που τα λέμε ένα δίκιο το έχει.

Αποικία θύμιζε η Ελλάδα αυτές τις ημέρες.

Ως και απευθείας μετάδοση του δείπνου που παραχώρησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Αυτά όντως δεν συμβαίνουν σε καμία χώρα του κόσμου!

Β.Σκ.