Η ταινία «Burning Ambition» θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 14 Μαΐου.

Το πρώτο τρέιλερ για το νέο ντοκιμαντέρ των Iron Maiden, με τίτλο «Burning Ambition», κυκλοφόρησε και περιλαμβάνει εμφανίσεις από τους Χαβιέρ Μπαρδέμ, Τομ Μορέλο και άλλους.

Η επερχόμενη ταινία πρόκειται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους παγκοσμίως τον Μάιο και θα καταγράφει την εντυπωσιακή 50χρονη καριέρα των γιγάντων της heavy metal.

Σε σκηνοθεσία του Μάλκολμ Βένβιλ η ταινία περιλαμβάνει πλάνα του συγκροτήματος τόσο στη σκηνή όσο και στα παρασκήνια όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και συνεντεύξεις με τα ίδια τα μέλη του.

Στο ντοκιμαντέρ εμφανίζονται ένας από τους μάνατζερ του συγκροτήματος, ο Ροντ Σμόλγουντ και διάσημοι θαυμαστές του.

Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας έχει πλέον δημοσιευτεί και εστιάζει στα πρώτα χρόνια τους, «όταν έκαναν εμφανίσεις γύρω από το Ίστ Έντ του Λονδίνου προσελκύοντας θαυμαστές από τις πρώτες τους συναυλίες».

{https://youtu.be/rW94uQDThG8?si=SGeVnb7XXbnaFL6z}

Επίσης, γίνεται αναφορά στην απόφαση να αντικαταστήσουν τον αρχικό αρχηγό Πολ Ντι Άνο με τον Μπρους Ντίκισον, τον οποίο το συγκρότημα περιγράφει ως το χαμένο «κομμάτι του παζλ» και στα φιλόδοξα σχέδια που είχε ο τραγουδοποιός και μπασίστας Στιβ Χάρις για το συγκρότημα από τις πρώτες μέρες.

Ο Τομ Μορέλο των Rage Against The Machine, ο Λαρς Ούρλιχ των Metallica και ο σταρ του κινηματογράφου Χαβιέρ Μπαρδέμ εμφανίζονται στο τρέιλερ και αργότερα στο βίντεο το συγκρότημα σκιαγραφεί επίσης τις προκλήσεις που αντιμετώπισε όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της ανόδου του grunge, σοβαρών προβλημάτων υγείας και του επακόλουθου πειρασμού να «σταματήσουν να παίζουν μουσική».

Η ταινία «Burning Ambition» έχει προγραμματιστεί να αρχίσει να προβάλλεται στις ελληνικές αίθουσες στις 14 Μαΐου.

Από την ίδρυσή τους το 1975, οι Iron Maiden έχουν δώσει 2.500 ζωντανές συναυλίες και έχουν κυκλοφορήσει συνολικά 17 άλμπουμ με πιο πρόσφατο το «Senjutsu» του 2021.

Θυμίζουμε ότι οι Iron Maiden επιστρέφουν στην Ελλάδα το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 και φέρνουν στο ΟΑΚΑ το πιο εντυπωσιακό show γιορταζοντας τα 50 χρονια της σπουδαίας καριέρας τους, στο πλαίδιο της περιοδείας «The Run For Your Lives World Tour»!