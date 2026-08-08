Η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και περισσότερες απαντήσεις αναμένεται να δοθούν μετά την ολοκλήρωση των πρώτων εξετάσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου 8 Αυγούστου στον Λυκαβηττό, μετά τον εντοπισμό σορού σε σπηλιά κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τη σορό εντόπισε ο ιερέας του ναού, ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, αποκλείοντας την περιοχή προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkjgv7qsf9nt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η κατάσταση στην οποία βρέθηκε η σορός δυσκολεύει, σε πρώτη φάση, την αναγνώρισή της.

Όπως έγινε γνωστό, βρίσκεται σε προχωρημένη σήψη και μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να εξακριβωθεί αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα. Για τον λόγο αυτό έχει κληθεί ιατροδικαστής, ο οποίος αναμένεται να εξετάσει τη σορό και να συμβάλει στην προσπάθεια να αποσαφηνιστούν τα στοιχεία της υπόθεσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από το σημείο, ενώ ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Προς το παρόν παραμένουν άγνωστα τόσο η ταυτότητα του νεκρού όσο και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος.