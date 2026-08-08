Χιλιάδες καινούρια αυτοκίνητα και δίκυκλα παραμένουν σε αναμονή, καθώς οι διαθέσιμες πινακίδες δεν επαρκούν για την ολοκλήρωση των ταξινομήσεων.

Ένα απρόσμενο εμπόδιο έχει εμφανιστεί στην αγορά καινούριων οχημάτων, καθώς η έλλειψη πινακίδων κυκλοφορίας προκαλεί καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των ταξινομήσεων και, κατ’ επέκταση, στις παραδόσεις αυτοκινήτων και δικύκλων στους ιδιοκτήτες τους.

Το πρόβλημα, που αρχικά καταγράφηκε σε συγκεκριμένες περιοχές, φαίνεται να έχει επεκταθεί σε περισσότερες Διευθύνσεις Μεταφορών σε όλη τη χώρα, δημιουργώντας σημαντικές δυσκολίες για τις αντιπροσωπείες και τους καταναλωτές.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου ο στόλος των κυκλοφορούντων οχημάτων παραμένει από τους παλαιότερους στην Ευρώπη. Την ώρα που η ανανέωση του στόλου θεωρείται βασική προτεραιότητα για την οδική ασφάλεια και τον περιορισμό των εκπομπών, νέα οχήματα που έχουν ήδη αγοραστεί βρίσκονται ουσιαστικά εκτός κυκλοφορίας.

Έως και 15.000 οχήματα σε αναμονή

Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, ο αριθμός των οχημάτων για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ταξινόμησης εξαιτίας της έλλειψης πινακίδων μπορεί να ανέρχεται από 10.000 έως και 15.000.

Πρόκειται κυρίως για αυτοκίνητα και δίκυκλα που έχουν ήδη πουληθεί και, σε αρκετές περιπτώσεις, έχουν εξοφληθεί από τους πελάτες. Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες τους δεν μπορούν να τα παραλάβουν και να τα κυκλοφορήσουν, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση των απαραίτητων πινακίδων.

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Η κατάσταση δημιουργεί επιπλέον πίεση στις επιχειρήσεις του κλάδου, καθώς τα οχήματα παραμένουν στους χώρους των αντιπροσωπειών, ενώ οι πελάτες καλούνται να περιμένουν για την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας που υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να ολοκληρώνεται χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις.

Γιατί προέκυψε το πρόβλημα

Στην καρδιά του προβλήματος βρίσκεται η διαδικασία προμήθειας των κρατικών μεταλλικών πινακίδων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το «Έθνος», προηγούμενη διαδικασία διαγωνισμού είχε αντιμετωπίσει εμπλοκές μετά την παρέμβαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο είχε εντοπίσει ζητήματα που αφορούσαν τη νομιμότητα της διαδικασίας.

Προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες και να μην υπάρξει πλήρης αδυναμία εξυπηρέτησης των νέων ταξινομήσεων, το υπουργείο προχώρησε στη συνέχεια σε απευθείας διαπραγμάτευση για την προμήθεια πινακίδων.

Η προσωρινή λύση, ωστόσο, δεν φαίνεται να ήταν αρκετή για να αντιμετωπίσει τη ζήτηση σε βάθος χρόνου. Τα διαθέσιμα αποθέματα μειώθηκαν σταδιακά, ενώ ο αριθμός των νέων ταξινομήσεων παρέμεινε υψηλός.

Νέα προμήθεια για την ενίσχυση των αποθεμάτων

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναζητά πλέον τρόπο να ενισχύσει εκ νέου τα διαθέσιμα αποθέματα, προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή ροή των ταξινομήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται νέα διαδικασία προμήθειας, με στόχο να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες ποσότητες και να περιοριστούν οι καθυστερήσεις που έχουν δημιουργηθεί.

Το πρόβλημα θεωρείται επείγον, καθώς οι εκτιμήσεις της αγοράς δείχνουν ότι τα υφιστάμενα αποθέματα πινακίδων έχουν περιοριστεί σημαντικά και δεν μπορούν να καλύψουν για μεγάλο χρονικό διάστημα τις ανάγκες των νέων ταξινομήσεων.

Στο τραπέζι ψηφιακή διαδικασία

Παράλληλα με την προσπάθεια αντιμετώπισης της σημερινής έλλειψης, το υπουργείο εξετάζει και μόνιμες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χορηγούνται οι πινακίδες κυκλοφορίας.

Κεντρική ιδέα του σχεδιασμού είναι η μεγαλύτερη αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας. Σε ένα νέο μοντέλο, η ηλεκτρονική ταξινόμηση ενός οχήματος θα μπορούσε να συνδέεται απευθείας με την παραγγελία της πινακίδας, περιορίζοντας τα ενδιάμεσα στάδια και μειώνοντας τον χρόνο που απαιτείται μέχρι την παράδοσή της.

Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα πιο ευέλικτο σύστημα, το οποίο θα προσαρμόζεται ταχύτερα στις ανάγκες της αγοράς και στον αριθμό των νέων ταξινομήσεων.

Πιθανή συμμετοχή πιστοποιημένων κατασκευαστών

Στο πλαίσιο του υπό εξέταση μοντέλου εξετάζεται επίσης η δυνατότητα συμμετοχής πιστοποιημένων κατασκευαστών πινακίδων, οι οποίοι θα πρέπει να τηρούν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα παράδοσης.

Μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να περιορίσει την εξάρτηση της διαδικασίας από μεγάλους και χρονοβόρους διαγωνισμούς, χωρίς φυσικά να παρακάμπτονται οι απαραίτητοι κανόνες ελέγχου, ασφάλειας και πιστοποίησης.

Στόχος είναι να υπάρχει επαρκές απόθεμα και μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε μια αντίστοιχη δυσλειτουργία να μην επαναληφθεί στο μέλλον.

Αλλάζει και το σύστημα αρίθμησης;

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν αφορά μόνο τη φυσική διαθεσιμότητα των μεταλλικών πινακίδων.

Στο υπουργείο εξετάζεται παράλληλα και ένα πιο μακροπρόθεσμο ζήτημα: η διαθεσιμότητα των αριθμητικών συνδυασμών, ιδιαίτερα στην Αττική.

Το υφιστάμενο σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιείται εδώ και πολλές δεκαετίες. Η συνεχής αύξηση του αριθμού των οχημάτων που ταξινομούνται στην Αττική έχει ως αποτέλεσμα οι διαθέσιμοι συνδυασμοί να περιορίζονται σταδιακά.

Για τον λόγο αυτό εξετάζονται πιθανές αλλαγές στη μορφή ή στη δομή των πινακίδων, ώστε να δημιουργηθεί μεγαλύτερη «δεξαμενή» διαθέσιμων συνδυασμών και να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει επάρκεια για τα επόμενα χρόνια.