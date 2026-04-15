Η OMODA & JAECOO Ελλάδας, σε συνεργασία με τo Novasports.gr, έχει προκηρύξει έναν μεγάλο διαγωνισμό με αφορμή τη φετινή EuroLeague, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να διεκδικήσει ένα σύγχρονο, πλήρως υβριδικό SUV OMODA 5 SHS-H.

Στο επίκεντρο της ενέργειας βρίσκεται το OMODA 5 SHS-H, ένα προηγμένο, πλήρως υβριδικό premium crossover SUV που ενσωματώνει τη νέα γενιά υβριδικής τεχνολογίας Super Hybrid System (SHS) το οποίο αποτελείται από έναν αποδοτικό turbo κινητήρα βενζίνης 1.5 TGDi, δύο ηλεκτροκινητήρες, τροφοδοτούμενους από μια μπαταρία υψηλής απόδοσης 1.8 kWh και ένα ειδικά σχεδιασμένο υβριδικό κιβώτιο (DHT). Με συνδυαστική ισχύ 224 ίππων, κατανάλωση από 5,3 lt/100 km και αυτονομία που φτάνει έως τα 1.000 χιλιόμετρα, το μοντέλο επαναπροσδιορίζει την καθημερινή μετακίνηση, συνδυάζοντας απόδοση, οικονομία και άνεση.

Στον τομέα της ασφάλειας και της τεχνολογίας, διαθέτει πιστοποίηση 5 αστέρων EuroNCAP, 20 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, σύστημα Αυτόματης Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης, Προειδοποίηση Τυφλών Σημείων, 7 αερόσακους και εξελιγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, το OMODA 5 SHS-H διασφαλίζει κορυφαία επίπεδα ασφάλειας και αξιοπιστίας, συνοδευόμενο από 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, 8 χρόνια εγγύηση για την μπαταρία και το κύκλωμα υψηλής τάσης, καθώς και 7 χρόνια οδική βοήθεια, προσφέροντας σιγουριά και εμπιστοσύνη σε κάθε μετακίνηση.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται μέσω Instagram και θα διαρκέσει έως το Final Four της EuroLeague, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα από τις 22 έως τις 24 Μαΐου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν αν επισκεφθούν τον λογαριασμό του Novasports.gr. Θα πρέπει να ακολουθήσουν τα προφίλ τόσο του Novasports.gr, όσο και της OMODA & JAECOO Ελλάδας και να απαντήσουν σε μία ερώτηση σχετική με τη διοργάνωση.

Η κλήρωση για την ανάδειξη του μεγάλου νικητή θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του Final Four.

Με αυτή τη συνεργασία, η OMODA & JAECOO ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά, συνδέοντας την καινοτομία της αυτοκίνησης με κορυφαία αθλητικά γεγονότα και προσφέροντας στο κοινό μοναδικές εμπειρίες και ευκαιρίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το OMODA 5 SHS-H, επισκεφθείτε τα επίσημα κανάλια της OMODA & JAECOO Ελλάδας ενώ όσοι ενδιαφέρονται να το οδηγήσουν μπορούν να το κάνουν μέσω του εξουσιοδοτημένου δικτύου συνεργατών της μάρκας σε όλη την Ελλάδα, κλείνοντας test drive εύκολα και γρήγορα μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας test drive σε 10 εξουσιοδοτημένα σημεία σε όλη την Ελλάδα: Νέα Κηφισιά, Μαρούσι, Μοσχάτο, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Καρδίτσα και Ηράκλειο Κρήτης.