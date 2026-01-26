Η κλήρωση του τζόκερ πραγματοποιήθηκε και σύμφωνα με τον πίνακα κερδών 2 δελτία κερδίζουν από 7,5 εκατ. ευρώ. Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 12, 23, 34, 37 και 45 και τζόκερ ο αριθμός: 3.
Επίσης στη δεύτερη κατηγορία (5) από 100.000 ευρώ κερδίζουν 9 δελτία και στην τρίτη κατηγορία 4+1, 80 δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ.
Τα τυχερά δελτία που κερδίζουν από 7,5 εκατ. ευρώ παίχτηκαν στο Ηράκλειο της Κρήτης και στο Αμμοχώρι της Φλώρινας.
Παίζεις σε 4 απλά βήματα:
- Κάνεις σύνδεση στον allwyn.gr λογαριασμό σου ή στην εφαρμογή allwyn
- Επιλέγεις TZOKEP και στη συνέχεια «Group Play»
- Μπορείς να διαλέξεις από μια πληθώρα διαθέσιμων ομαδικών δελτίων (οι αριθμοί και τα 20 ΤΖΟΚΕΡ είναι προεπιλεγμένοι)
- Αγοράζεις τις συμμετοχές σου στο δελτίο που επιθυμείς
Αφού έχεις ολοκληρώσει με επιτυχία την αγορά σου, μπορείς να μοιραστείς το link του ομαδικού δελτίου και με τους φίλους σου!