Τα τυχερά δελτία που κερδίζουν από 7,5 εκατ. ευρώ παίχτηκαν στο Ηράκλειο της Κρήτης και στο Αμμοχώρι της Φλώρινας.

Η κλήρωση του τζόκερ πραγματοποιήθηκε και σύμφωνα με τον πίνακα κερδών 2 δελτία κερδίζουν από 7,5 εκατ. ευρώ. Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 12, 23, 34, 37 και 45 και τζόκερ ο αριθμός: 3.

Επίσης στη δεύτερη κατηγορία (5) από 100.000 ευρώ κερδίζουν 9 δελτία και στην τρίτη κατηγορία 4+1, 80 δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ.

Τα τυχερά δελτία που κερδίζουν από 7,5 εκατ. ευρώ παίχτηκαν στο Ηράκλειο της Κρήτης και στο Αμμοχώρι της Φλώρινας.

Παίζεις σε 4 απλά βήματα:

Κάνεις σύνδεση στον allwyn.gr λογαριασμό σου ή στην εφαρμογή allwyn

Επιλέγεις TZOKEP και στη συνέχεια «Group Play»

Μπορείς να διαλέξεις από μια πληθώρα διαθέσιμων ομαδικών δελτίων (οι αριθμοί και τα 20 ΤΖΟΚΕΡ είναι προεπιλεγμένοι)

Αγοράζεις τις συμμετοχές σου στο δελτίο που επιθυμείς

Αφού έχεις ολοκληρώσει με επιτυχία την αγορά σου, μπορείς να μοιραστείς το link του ομαδικού δελτίου και με τους φίλους σου!