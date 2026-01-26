Η άνοδος επιβεβαιώνει τον ρόλο του χρυσού ως παραδοσιακού καταφυγίου σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας.

Ο χρυσός κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας το επίπεδο των 5.100 δολαρίων ανά ουγγιά τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές στρέφονται μαζικά στο πολύτιμο μέταλλο αναζητώντας ασφάλεια απέναντι σε κλιμακούμενους γεωπολιτικούς και δημοσιονομικούς κινδύνους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η άνοδος επιβεβαιώνει τον ρόλο του χρυσού ως παραδοσιακού καταφυγίου σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας και μειωμένης εμπιστοσύνης στα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία.

Οι τιμές του χρυσού στην αγορά spot ενισχύθηκαν έως και 2,4%, φθάνοντας τα 5.102 δολάρια ανά ουγγιά, πριν περιορίσουν ελαφρώς τα κέρδη τους. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ σημείωσαν επίσης άνοδο άνω του 2%, ακολουθώντας την ίδια ανοδική τροχιά. Παράλληλα, το ράλι επεκτάθηκε και στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, με το ασήμι και την πλατίνα να καταγράφουν επίσης ιστορικά υψηλά.

Η νέα αυτή ώθηση αποδίδεται σε μια σειρά γεωπολιτικών εστιών έντασης, από τη Γροιλανδία και τη Βενεζουέλα έως τη Μέση Ανατολή, οι οποίες ενισχύουν την αίσθηση ότι οι παγκόσμιοι κίνδυνοι έχουν πλέον πιο δομικό χαρακτήρα. Σε πρόσφατο σημείωμά της, η HSBC ανέφερε ότι οι εξελίξεις στη Γροιλανδία λειτούργησαν ως καταλύτης για τη νέα άνοδο του χρυσού και του ασημιού, υπογραμμίζοντας τη σύνδεση γεωπολιτικής και αγορών.

Αναλυτές της Union Bancaire Privée επισημαίνουν ότι η άνοδος στηρίζεται σε σταθερή ζήτηση τόσο από θεσμικούς όσο και από ιδιώτες επενδυτές, εκτιμώντας ότι ο χρυσός μπορεί να κλείσει τη χρονιά κοντά στα 5.200 δολάρια ανά ουγγιά. Την ίδια στιγμή, η ζήτηση για ασήμι ενισχύεται και από τη βιομηχανική χρήση, προσθέτοντας επιπλέον στήριξη στις τιμές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στις αγορές από κεντρικές τράπεζες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Goldman Sachs, οι κεντρικές τράπεζες αγοράζουν πλέον κατά μέσο όρο περίπου 60 τόνους χρυσού τον μήνα, επίπεδο πολλαπλάσιο σε σχέση με την περίοδο πριν το 2022, καθώς οι αναδυόμενες οικονομίες αυξάνουν τη συμμετοχή του χρυσού στα συναλλαγματικά τους αποθέματα.

Η Goldman Sachs αναθεώρησε πρόσφατα ανοδικά την πρόβλεψή της για την τιμή του χρυσού τον Δεκέμβριο του 2026 στα 5.400 δολάρια ανά ουγγιά, υποστηρίζοντας ότι οι αντισταθμίσεις κινδύνου απέναντι σε μακροοικονομικές και δημοσιονομικές ανησυχίες έχουν γίνει «μόνιμες». Όπως σημειώνουν οι αναλυτές της τράπεζας, οι φόβοι για τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και τη σταθερότητα της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής δύσκολα θα υποχωρήσουν σύντομα, διατηρώντας τον χρυσό στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.