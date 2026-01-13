Η ανοδική πορεία αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη ζήτηση.

Αύξηση 7,1% κατέγραψε το 2025 ο συνολικός τζίρος του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της NielsenIQ, με τις συνολικές πωλήσεις να διαμορφώνονται στα 16,2 δισ. ευρώ. Η ανοδική πορεία αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη ζήτηση, η οποία αποτέλεσε τον βασικό μοχλό ανάπτυξης του κλάδου καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς .

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο σημείωσαν τα φρέσκα και χύμα προϊόντα, όπως κρέας, ψάρια, φρούτα και λαχανικά, με αύξηση 10,1% σε αξία, ενώ ακολούθησαν οι κατηγορίες bazaar, που περιλαμβάνουν μη τρόφιμα είδη, με άνοδο 9,6%. Καθοριστική ήταν και η συμβολή των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων (FMCGs), τα οποία αντιπροσώπευσαν το 75% των συνολικών πωλήσεων και αναπτύχθηκαν κατά 5,9%, με την αύξηση να προέρχεται κυρίως από την άνοδο των πωλούμενων όγκων και λιγότερο από τις τιμές.

Αξιοσημείωτο είναι ότι αύξηση της μέσης τιμής καταγράφεται μόνο στις κατηγορίες τυποποιημένων τροφίμων και ποτών, ενώ στις μη τροφικές κατηγορίες συνεχίστηκαν οι αποπληθωριστικές τάσεις, με μειώσεις στις τιμές προϊόντων φροντίδας σπιτιού και προσωπικής υγιεινής. Σε επίπεδο κατηγοριών, οι υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης παρατηρήθηκαν στο snacking, στα γαλακτοκομικά, στα προϊόντα φροντίδας κατοικιδίων και στα μη αλκοολούχα ροφήματα.

Θετική εικόνα παρουσίασαν όλοι οι τύποι καταστημάτων, με τα hypermarkets, τα μικρά σούπερ μάρκετ και τις superettes να καταγράφουν ισχυρές αυξήσεις, τάση που συνδέεται με την αναδιάρθρωση των δικτύων και τη στροφή προς τα καταστήματα γειτονιάς. Αντίθετα, το παραδοσιακό λιανεμπόριο, όπως περίπτερα και ψιλικά, έκλεισε τη χρονιά με πτώση 2,8%.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, οι υψηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου καθώς και στην Κρήτη, ενώ η Αττική, που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μερίδιο κατανάλωσης, εμφάνισε πιο ήπια άνοδο. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν για ακόμη μία χρονιά τη σημασία του τουρισμού για τον κλάδο, αλλά και τη συνεχιζόμενη επίδραση της βραχυχρόνιας μίσθωσης και της κατανάλωσης εντός κατοικίας στις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών.