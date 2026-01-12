Οι εκτιμήσεις για τον συνολικό τζίρο του 2025 δεν είναι αισιόδοξες, με τις προσδοκίες για τις χειμερινές εκπτώσεις να διαμορφώνονται σε χαμηλά επίπεδα.

Χαμηλότερες πωλήσεις σε σχέση με πέρυσι και συγκρατημένη επισκεψιμότητα στα φυσικά καταστήματα κατέγραψε η εφετινή εορταστική αγορά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ. Η εικόνα που αποτυπώνεται δημιουργεί έντονο προβληματισμό στον εμπορικό κόσμο, καθώς ούτε η εορταστική περίοδος στάθηκε ικανή να αναπληρώσει τις απώλειες που συσσωρεύτηκαν στη διάρκεια του έτους.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις κινήθηκαν πτωτικά, ενώ και οι προοπτικές για το άμεσο μέλλον παραμένουν υποτονικές. Οι εκτιμήσεις των εμπόρων για τον συνολικό τζίρο του 2025 δεν είναι αισιόδοξες, με τις προσδοκίες για τις χειμερινές εκπτώσεις να διαμορφώνονται σε χαμηλά επίπεδα, γεγονός που οδηγεί σε αναβολή επενδύσεων και προσλήψεων.

Συγκεκριμένα, το 52% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι κατέγραψε χαμηλότερες πωλήσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ ένα επιπλέον 32% κινήθηκε στα ίδια επίπεδα. Η εικόνα διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος των προϊόντων, καθώς τα τρόφιμα παρουσίασαν σαφώς καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση με τα υπόλοιπα αγαθά. Από όσες επιχειρήσεις κατέγραψαν πτώση, σχεδόν οι μισές ανέφεραν μείωση έως 10%, ενώ μία στις τρεις δήλωσε απώλειες τζίρου από 11% έως 20%, γεγονός που μεταφράζεται σε μείωση έως και 20% για τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις συνολικά.

Η επισκεψιμότητα στα καταστήματα αξιολογήθηκε ως μέτρια ικανοποιητική από το 41% των επιχειρήσεων, ωστόσο το 33% δήλωσε λίγο έως καθόλου ικανοποιημένο. Αξιοσημείωτο είναι ότι, όπως και πέρυσι, η κορύφωση της αγοραστικής κίνησης για το 40% των επιχειρήσεων καταγράφηκε στο διάστημα μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς και όχι νωρίτερα.

Οι χαμηλές προσδοκίες είχαν αποτυπωθεί ήδη στο στάδιο των παραγγελιών, καθώς το 43% των επιχειρήσεων κινήθηκε στον ίδιο όγκο με πέρυσι και το 30% σε μικρότερο. Παράλληλα, η μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος και το αυξημένο λειτουργικό κόστος οδήγησαν το 42% των επιχειρήσεων σε προσφορές και εκπτώσεις, με σχεδόν τις μισές να μειώνουν τιμές κατά 11% έως 20%.

Για το σύνολο του 2025, το 49% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι οι πωλήσεις θα είναι μειωμένες, ενώ μόλις το 15% αναμένει άνοδο. Οι προβλέψεις για τις χειμερινές εκπτώσεις του 2026 παραμένουν συγκρατημένες, με σχεδόν τις μισές επιχειρήσεις να αναμένουν χαμηλή κίνηση. Την ίδια στιγμή, μία στις τρεις δηλώνει ότι δεν έχει καταφέρει να καλύψει πλήρως τις φορολογικές και ασφαλιστικές της υποχρεώσεις, αναδεικνύοντας το μέγεθος των πιέσεων που δέχεται σήμερα το ελληνικό εμπόριο.