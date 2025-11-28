Στο «κόλπο» για απευθείας πρόκριση στους 16 η ΑΕΚ.

Μεγάλη νίκη πήρε η ΑΕΚ στο «Αρτέμιο Φράνκι», επικρατώντας με 1-0 της Φιορεντίνα, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής για τη League Phase του Conference League.

Ο Γκατσίνοβιτς πέτυχε το «χρυσό» γκολ για την ΑΕΚ, με προβολή από κοντά έπειτα από κεφαλιά πάσα του Πήλιου, στο 35ο λεπτό. Από την άλλη, η Φιορεντίνα έστειλε δύο φορές την μπάλα στα δίχτυα, όμως δεν μέτρησαν τα γκολ, λόγω οφσάιντ.

Μετά τη νίκη στη Φλωρεντία, οι «κιτρινόμαυροι» έφτασαν στους επτά βαθμούς, ανέβηκαν στη 10η θέση και είναι στο «κόλπο» για απευθείας πρόκριση στους 16 του Conference League. Στην επόμενη αγωνιστική η ΑΕΚ παίζει στην Τουρκία κόντρα στη Σάμσουνσπορ (11/12, 19:45).

Η άσχημη εξέλιξη της βραδιάς για την ΑΕΚ ήταν ο τραυματισμός του Ζίνι, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή, ενώ νωρίτερα είχε δοκάρι.

Φιορεντίνα (Πάολο Βανόλι): Ντε Χέα, Πόνγκρατσιτς, Κομούτσο, Ρανιέρι (79’ Βίτι), Φορτίνι (79’ Φατσίνι), Παρίζι (63’ Κουάντιο), Μαντράγκορα, Νικολούσι (79’ Φατζιόλι), Ντουρ (63’ Κεν), Γκούντμουντσον, Τζέκο.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολτιτς): Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Γκατσίνοβιτς (81’ Γκρούγιτς), Πινέδα, Περέιρα (66’ Μάνταλος), Μάριν, Κοϊτά (66’ Ζίνι/90’ Πενράις), Γιόβιτς.