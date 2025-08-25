Games
Lil Nas X: Κατηγορείται για επίθεση σε αστυνομικούς - Όταν συνέλαβαν τον ράπερ, στον δρόμο με το εσώρουχο

Lil Nas X: Κατηγορείται για επίθεση σε αστυνομικούς - Όταν συνέλαβαν τον ράπερ, στον δρόμο με το εσώρουχο Φωτογραφία: Richard Shotwell/Invision/AP
Κατηγορίες για τέσσερα κακουργήματα απαγγέλθηκαν σε βάρος του ράπερ.

Αντιμέτωπος με τέσσερα κακουργήματα είναι ο Lil Nas X, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία ο ράπερ τους όρμησε όταν τον βρήκαν να περπατά με το εσώρουχο σε δρόμο του Λος Άντζελες, την προηγούμενη εβδομάδα.

Σε βάρος του Μοντέρο Λαμάρ Χιλ, όπως είναι το όνομά του, απαγγέλθηκαν τρεις κατηγορίες για ξυλοδαρμό σε βάρος αστυνομικού που προκάλεσε τραυματισμό και μία για αντίσταση κατά της αρχής.

Τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης η αστυνομία ειδοποιήθηκε για έναν άνδρα που κυκλοφορούσε χωρίς ρούχα. Όταν έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί, εντόπισαν τον ράπερ να περπατά φορώντας το εσώρουχό του και καουμπόικες μπότες. Βίντεο που δημοσίευσε το TMZ- το οποίο κατέγραψε περαστικός- έδειχνε τον Lil Nas X να κάνει «πασαρέλα», να ποζάρει και να μιλά συνέχεια για ένα πάρτι.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ο ράπερ τους όρμησε όταν τον πλησίασαν. Αρχικά υποψιάστηκαν ότι μπορεί να είχε κάνει χρήση υπερβολικής δόσης ουσιών και μετέφεραν τον 26χρονο σε νοσοκομείο, όπου παρέμεινε για αρκετές ώρες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη φυλακή, όπου κρατείται έκτοτε.

Πηγή: Associated Press

