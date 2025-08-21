Lil Nas X: Συνελήφθη ο ράπερ, στο νοσοκομείο για πιθανή υπερβολική δόση - Κυκλοφορούσε με το εσώρουχο

Ο ράπερ περπατούσε στον δρόμο με το εσώρουχο και καουμπόικες μπότες.

Ο Lil Nas X συνελήφθη στο Λος Άντζελες, έπειτα από ένα παράξενο περιστατικό, καθώς ο ράπερ περπατούσε στον δρόμο με το εσώρουχο, ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για πιθανή υπερβολική δόση.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης (τοπική ώρα), ο ράπερ εθεάθη να περπατά στον δρόμο στο Λος Άντζελες φορώντας μόνο το εσώρουχό του και καουμπόικες μπότες. Σε βίντεο που δημοσίευσε το TMZ, που κατέγραψε περαστικός πολίτης, ο Lil Nas X μιλά συνέχεια για ένα πάρτι, κάνει πασαρέλα και κάποια στιγμή βάζει στον κεφάλι του έναν κώνο που βρισκόταν στον δρόμο.

Πολίτες ανέφεραν ότι ένας άνδρας κυκλοφορούσε χωρίς ρούχα στον δρόμο και έτσι έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί. Ο ράπερ φέρεται να όρμησε στους αστυνομικούς, οι οποίοι τον συνέλαβαν. Στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο, καθώς εκτιμήθηκε ότι ίσως να έχει κάνει χρήση υπερβολικής δόσης ουσιών.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε στο People ότι ένστολοι ανταποκρίθηκαν σε αναφορές πολιτών για άνδρα που «κυκλοφορούσε γυμνός στον δρόμο», λίγο πριν από τις 06:00. Ο άνδρας «χτύπησε τον ένα αστυνομικό, οπότε συνελήφθη».

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για θεραπευτική αγωγή. Όταν πάρει εξιτήριο, θα του απαγγελθούν κατηγορίες, συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, που δεν επιβεβαίωσε την ταυτότητα του πρωταγωνιστή του επεισοδίου.