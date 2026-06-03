Στην Ελλάδα βρέθηκε ο ράπερ λίγες ημέρες μετά από την συναυλία του στην Τουρκία.

Για συναυλία στην Τουρκία βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες ο διεθνούς φήμης ράπερ, Τράβις Σκοτ, με τις νέες πληροφορίες να τον θέλουν στην Ελλάδα για ένα σύντομο ταξίδι.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Θάνος Παπαμίχος στο ρεπορτάζ της εκπομπής «Στούντιο 4», ο Αμερικανικός καλλιτέχνης, έφθασε στην Ελλάδα χθες, Τρίτη 2 Ιουνίου, με ιδιωτικό αεροσκάφος.

Στο ίδιο απόσπασμα αναφέρεται ότι ο Τράβις Σκοτ, φέρεται να βρίσκεται σε ευρωπαϊκή περιοδεία με ορισμένες εμφανίσεις του να έχουν ακυρωθεί, ωστόσο άγνωστος είναι ο λόγος που βρέθηκε στην Ελλάδα.

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Υπενθυμίζεται, ότι η συναυλία του στην Κωνσταντινούπολη, προκάλεσε αναστάτωση στους θαυμαστές τους, καθώς το εισιτήριο που πωλούνταν αφορούσε μια δίωρη παρουσία του ράπερ στη σκηνή. Ο ίδιος ωστόσο εμφανίστηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα για μόλις 20 λεπτά.