Τα επιπλέον γυρίσματα για τη βιογραφική ταινία του Μάικλ Τζάκσον κράτησαν 22 ημέρες, κόστισαν 15 εκατομμύρια δολάρια και άλλαξαν εντελώς το τέλος της ταινίας.

Μετά από μήνες καθυστερήσεων και reshoots, η πολυαναμενόμενη κινηματογραφική βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον από τον Αντουάν Φουκουά είναι επιτέλους έτοιμη να κυκλοφορήσει στις αίθουσες.

Η ταινία Michael είναι μόλις λίγες εβδομάδες μακριά από την κινηματογραφική της πρεμιέρα στις 24 Απριλίου 2026, και η Lionsgate μας παρουσιάζει το τελικό τρέιλερ, δίνοντας μία ακόμα γεύση για τη συναρπαστική μεταμόρφωση του Τζαφάρ Τζάκσον στον «βασιλιά της ποπ», ερμηνεύοντας μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θείου του, συμπεριλαμβανομένων κομματιών όπως το Beat It, το Thriller και τον χαρακτηριστικό ύμνο του moonwalking Billie Jean.

Το τελικό τρέιλερ, μεταξύ άλλων, παρουσιάζει ορισμένες από τις πιο θρυλικές στιγμές του Μάικλ Τζάκσον. από το ντεμπούτο του με τους Jackson 5 μέχρι την θεαμτική σόλο καριέρα του. Δείχνει επίσης τον «βασιλιά της ποπ» στο στούντιο, όπου συχνά ηχογραφούσε κομμάτια με τον θρυλικό παραγωγό δίσκων Κουίνσι Τζόουνς ή μαζί με τον αγαπημένο του χιμπατζή, τον Μπάμπλς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πολυαναμενόμενη και νομικά ταλαιπωρημένη βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον θα είναι πολύ διαφορετική από ό,τι αρχικά είχε προγραμματιστεί, όταν φτάσει στις αίθουσες, σύφωνα με το Variety.

Σύμφωνα με πηγές, η ταινία «έπρεπε να εξερευνήσει τον αντίκτυπο των [κατηγοριών παιδεραστίας] στη ζωή του Τζάκσον, με μεγάλο μέρος του τρίτου της μέρους αφιερωμένο στο σκάνδαλο. … Τώρα, αντί να τελειώσει με μία από τις πιο ταπεινωτικές στιγμές της καριέρας του σταρ, το «Michael» θα τελειώσει με τον Τζάκσον να βρίσκεται ακόμα στην κορυφή.

Οι αλλαγές του σεναρίου (λόγω νομικών εμποδίων) οι οποίες οδήγησαν σε επανάληψη των γυρισμάτων και σε 22 ημέρες επιπλέον παραγωγής, εκτίναξαν το συνολικό κόστος του μπάτζετ της ταινίας, προσθέτοντας ακόμα 15 εκατομμύρια δολάρια στο αρχικό κόστος των 155 εκατομυρίων δολαρίων.