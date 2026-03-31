Με πρόγραμμα επαναγοράς και ακύρωσης ιδίων μετοχών συνολικού ύψους έως 552 εκατ. ευρώ προχωρά η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση της απόδοσης προς τους μετόχους και προσέλκυση μακροπρόθεσμων επενδυτών. Με βάση το πρόσφατο κλείσιμο της μετοχής στα 12,7 ευρώ, το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε δυνατότητα επαναγοράς περίπου 43,4 εκατ. μετοχών.

Οι μέτοχοι της τράπεζας καλούνται στις 30 Απριλίου να εγκρίνουν πρόγραμμα επαναγοράς έως 182.943.030 μετοχών, συνολικής αξίας έως 552 εκατ. ευρώ, καθώς και τη διανομή μερίσματος ύψους 464 εκατ. ευρώ. Από το ποσό που θα διατεθεί για επαναγορά μετοχών, τα 252 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από τα κέρδη της χρήσης 2025, ενώ έως 300 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από πλεονάζον κεφάλαιο, το οποίο η τράπεζα αποφάσισε να διαθέσει μέσω ειδικών διανομών. Με τον τρόπο αυτό, η συνολική ανταμοιβή προς τους μετόχους φτάνει στο 86% των κερδών και κεφαλαίου.

Το πρόγραμμα επαναγοράς διαχωρίζεται σε τακτικό και έκτακτο, διάκριση που αφορά μόνο την πηγή των κεφαλαίων, καθώς οι όροι είναι κοινοί: διάρκεια 24 μηνών και εύρος τιμών αγοράς από 1 ευρώ έως 30 ευρώ ανά μετοχή. Μικρό μέρος των μετοχών που θα αποκτηθούν δεν θα ακυρωθεί αλλά θα χρησιμοποιηθεί για πρόγραμμα ανταμοιβής ανώτατων στελεχών, μέσω δωρεάν διάθεσης μετοχών κόστους έως 20 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της τράπεζας επισημαίνει ότι μετά την ολοκλήρωση του πολυετούς μετασχηματισμού του ισολογισμού, έχουν συσσωρευθεί κεφαλαιακά αποθέματα που υπερβαίνουν τις κανονιστικές απαιτήσεις και τις εσωτερικές ανάγκες κεφαλαίου, τόσο σε βασικά όσο και σε δυσμενή σενάρια. Για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε η διάθεση πλεονάζοντος κεφαλαίου μέσω επαναγοράς και ακύρωσης μετοχών, καθώς θεωρείται ευέλικτος τρόπος ανταμοιβής των μετόχων και ενισχύει τα κέρδη ανά μετοχή και μελλοντικά το μέρισμα ανά μετοχή.

Στην ίδια έκτακτη γενική συνέλευση θα τεθεί προς έγκριση η ακύρωση 11.580.849 μετοχών, που αντιστοιχούν στο 1,27% του μετοχικού κεφαλαίου και αποκτήθηκαν μεταξύ Ιουνίου 2025 και Μαρτίου 2026. Παράλληλα προτείνεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,8 δισ. ευρώ μέσω κεφαλαιοποίησης ποσού υπέρ το άρτιο και αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1 σε 3 ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει επίσης τη διάθεση 36,5 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2025 για bonus προς περίπου 3.750 εργαζόμενους, λόγω επίτευξης στόχων. Όσον αφορά τους μετόχους, θα λάβουν τελικό μέρισμα σε μετρητά περίπου 264 εκατ. ευρώ, ενώ μαζί με το προμέρισμα των 200 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκε το φθινόπωρο, η συνολική διανομή ανέρχεται στα 464 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα 0,5072 ευρώ ανά μετοχή.