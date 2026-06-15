Η αναμέτρηση ανάμεσα σε Βέλγιο και Αίγυπτο είχε ευκαιρίες και θέαμα, αλλά όχι νικητή.

Ισόπαλες 1-1 αναδείχθηκαν Βέλγιο και Αίγυπτος για την πρώτη αγωνιστική του 7ου ομίλου του Μουντιάλ 2026.

Σε ένα ματς με γρήγορο ρυθμό, η Αίγυπτος άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό με υπέροχο γκολ του Ασούρ, το οποίο δεν άφηνε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Κουρτουά.

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Το γκολ αφύπνισε τους «Κόκκινους Διαβόλους», ωστόσο η αμυντική λειτουργία της Αιγύπτου δεν άφηνε περιθώρια για καθαρές φάσεις.

Το παιχνίδι πήρε «φωτιά» αμέσως μετά την ανάπαυλα, όταν μέσα σε δύο λεπτά χάθηκαν τεράστιες ευκαιρίες και για τις δύο πλευρές. Αρχικά, ο Κέβιν Ντε Μπρόινε άγγιξε την ισοφάριση για το Βέλγιο με μια αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ που σταμάτησε στο δοκάρι, ενώ αμέσως μετά η Αίγυπτος απάντησε με διπλή ευκαιρία των Σαλάχ και Ασούρ.

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Η λύση για τους Βέλγους ήρθε από τον πάγκο. Η είσοδος του Ρομέλου Λουκάκου στο 66ο λεπτό αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς στην πρώτη του κιόλας επαφή με το παιχνίδι πίεσε την αντίπαλη άμυνα, αναγκάζοντας τον Αιγύπτιο αμυντικό Χάνι να στείλει άθελά του τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-1.

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Στα τελευταία λεπτά, το Βέλγιο κυριάρχησε πλήρως στον αγωνιστικό χώρο ψάχνοντας το γκολ της ανατροπής. Παρά την ασφυκτική πίεση και τις συνεχείς ευκαιρίες των Βέλγων, με αποκορύφωμα μια σπουδαία επέμβαση του Αιγύπτιου τερματοφύλακα Σομπέρ στο 83', η Αίγυπτος άντεξε και κατάφερε να κρατήσει μέχρι το φινάλε το ισόπαλο αποτέλεσμα.

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Για την επόμενη αγωνιστική το Βέλγιο αντιμετωπίζει το Ιράν την Κυριακή (21/06), ενώ η Αίγυπτος κοντράρεται με τη Νέα Ζηλανδία την Δευτέρα (22/06).

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