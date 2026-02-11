Η κακοκαιρία που πλήττει την Ηλεία και την υπόλοιπη δυτική Πελοπόννησο θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή 13/2.

Η κακοκαιρία που πλήττει την Πελοπόννησο έχει προκαλέσει ξανά σοβαρές ζημιές στην Ηλεία, με ισχυρές βροχοπτώσεις και διακοπή ηλεκτροδότησης σε αρκετά σημεία του νομού.

Εκτεταμένο μπλακ άουτ καταγράφεται σε πολλές περιοχές του νομού, με εξαίρεση το κέντρο, καθώς και στα βορειοανατολικά του δήμου και σε σημεία του νομού.

Την ίδια ώρα, δυσλειτουργίες σημειώνονται και στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να είναι αδύνατη η επικοινωνία.

{https://x.com/ForecastGreece/status/2021666419512156533}

Παράλληλα, έχουν αναφερθεί πτώσεις δέντρων στο Μεσολογγάκι και κατολισθήσεις στην Αλφειούσα.

Όπως μεταδίδει το ilialive.gr, έντονη ανησυχία προκαλούν μαρτυρίες κατοίκων για ανεμοστρόβιλο που φέρεται να έπληξε την περιοχή από το Κατάκολο προς τον Πύργο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το φαινόμενο ξεκίνησε από την περιοχή του Λάπατου, διέσχισε την οδό Υψηλάντου και έφτασε έως τα Χανάκια.

Οι ζημιές που έχουν καταγραφεί είναι σημαντικές, με σπασμένες βιτρίνες, πεσμένα δέντρα και φθορές σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους. Η ηλεκτροδότηση και τα δίκτυα επικοινωνίας έχουν πλέον αποκατασταθεί, ενώ συνεχίζεται η αποτίμηση των καταστροφών.

Να σημειωθεί ότι σεκατάσταση κινητοποίησης «Red Code» έχουν τεθεί από σήμερα έως και την Παρασκευή 13.02.2026 οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας, για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.