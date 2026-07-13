«Προχωρήσαμε στην εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης και σε προτάσεις έργων άμεσης παρέμβασης για την ανάδειξη του πυρήνα του Πάρκου στο Γουδή» σημειώνει σε ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας.

Την ανάγκη συνεργασίας των αρμόδιων φορέων με την αυτοδιοίκηση για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Γουδή ειδικά μετά τη φωτιά που ξέσπασε στην Κυριακή στο κτίριο του Μπάτμιντον σημειώνει σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Με τον τίτλο «ώρα να γίνει πράξη το πάρκο στο Γουδή» ο Χάρης Δούκας αναφέρει χαρακτηριστικά πως «η δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Γουδή, ως βασικού πνεύμονα πρασίνου για όλο το Λεκανοπέδιο της Αθήνας, αποτελεί βασικό στόχο του Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με τους Δήμους Ζωγράφου και Παπάγου».

Στην ίδια ανάρτηση προσθέτει πως «προχωρήσαμε στην εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης και σε προτάσεις έργων άμεσης παρέμβασης για την ανάδειξη του πυρήνα του Πάρκου και αντιμετώπισης των προβληματικών καταστάσεων στον χώρο. Η καταστροφή του Μπάντμιντον -πέρα από τον εντοπισμό και τη σύλληψη των ενόχων- επιβάλλει την αλλαγή στάσης εκ μέρους των αρμόδιων δημόσιων φορέων και την ουσιαστική συνεργασία τους με την Αυτοδιοίκηση, χωρίς στεγανά και αντιπαλότητες. Το παράδειγμα της απόδοσης κτιρίου της περιοχής από το ΥΕΘΑ σε πολιτιστικές χρήσεις, δείχνει τον δρόμο της συνεργασίας προς όφελος των πολιτών».

Ο Χάρης Δούκας καταλήγει καλώντας όλους τους αρμόδιους φορείς να «αναλάβουν τις ευθύνες τους» και επισημαίνει πως «εμείς θα επιμείνουμε με τις συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις μας».

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=875287615661329&id=100095402949307&mibextid=wwXIfr&rdid=VIOLpAU0gsPNj4we}

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Η φωτιά στο Μπάντμιντον

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 20:00 την Κυριακή 12 Ιουλίου, καίγοντας υλικά και απορρίμματα που βρίσκονταν στο εσωτερικό του εγκαταλελειμμένου κτιρίου. Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς κατέρρευσε τμήμα της στέγης, ενώ οι φλόγες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε στους εξωτερικούς χώρους και δεν υπήρξαν εγκλωβισμοί ή τραυματισμοί.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 10 πυροσβεστικά οχήματα, δύο βραχιονοφόρα οχήματα, ένα όχημα μεταφοράς αναπνευστικών συσκευών και έξι βοηθητικά οχήματα. Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης εθελοντές, καθώς και υδροφόρες των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού.

Λόγω των πυκνών καπνών, εστάλη μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους και όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή, με σύσταση να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να διατηρήσουν κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα.

Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), το οποίο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.