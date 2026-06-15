Η Ανοιχτή Πόλη πιέζει για την άμεση απελευθέρωση του δημόσιου χώρου.

Χτες Κυριακή 14 Ιουνίου, η Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Αμπελοκήπων, μαζί με φορείς και κατοίκους της περιοχής, συγκεντρώθηκαν στο Γουδή, απαιτώντας την κατεδάφιση του Μπάντμιντον και την απελευθέρωση του χώρου, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ και τις προβλέψεις του ΠΔ του 2011.

Η Ανοιχτή Πόλη ήταν εκεί, με τη δημοτική σύμβουλο του Δήμου Αθηναίων Δέσποινα Αλεβυζάκη, σταθερά στο πλευρό της διεκδίκησης για ενιαίο και αδιάσπαστο μητροπολιτικό πάρκο στο Γουδή, ήπιων χρήσεων, υψηλού πρασίνου, προσβάσιμου σε όλες και όλους.

Οι συγκεντρωμένοι πολίτες ζήτησαν από τον Δήμο Αθηναίων να προχωρήσει σε οριστική έκθεση αυτοψίας αυθαιρέτου κατασκευής για το εν λόγω ακίνητο και να πιέσει με κάθε μέσο, νομικό ή πολιτικό, για την προστασία του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου συμφέροντος.