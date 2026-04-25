Σήμερα 25 Απριλίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, τιμάται η μνήμη του Αγίου Μάρκου του Αποστόλου και Ευαγγελιστή.

Πρόκειται για μία σημαντική μορφή του Χριστιανισμού, καθώς θεωρείται συγγραφέας του κατά Μάρκον Ευαγγελίου και ιδρυτής της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας.

Έτσι, τη συγκεκριμένη ημέρα γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα:

Μάρκος

Μαρκία

Μαρκούλα

Μαρκέλλα (σε ορισμένες περιπτώσεις, αν και γιορτάζει και σε άλλη ημερομηνία)

Η ημέρα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τους πιστούς, καθώς ο Άγιος Μάρκος θεωρείται προστάτης πολλών κοινοτήτων και συμβολίζει τη διάδοση του Χριστιανικού λόγου σε όλο τον κόσμο.