Πώς «έφυγε» η Λένα Σαμαρά - Βαρύ πένθος για την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά

Η Λένα Σαμαρά, η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών.

Σε ηλικία 34 ετών έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες υπέστη επιληπτική κρίση αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν. Η 34χρονη εξένπνευσε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Όπως έγινε γνωστό, η Λένα Σαμαρά υπέστη χθες το μεσημέρι επιληπτική κρίση και μεταφέρθηκε στο «Σισμανόγλειο».

Ωστόσο, σύμφωνα με το MEGA, καθώς δεν υπήρχε νευρολόγος για να αντιμετωπίσει το περιστατικό, διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Την ώρα που την εξέταζαν οι νευρολόγοι υπέστη δεύτερη επιληπτική κρίση και στην προσπάθεια των γιατρών να την διασωληνώσουν έπαθε ανακοπή.

Οι γιατροί έκαναν προσπάθεια ανάνηψης, αλλά δεν κατέστη δυνατό να την κρατήσουν στην ζωή.

Η οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά είναι βυθισμένη στη θλίψη, καθώς βιώνει τον πόνο για τη Λένα που έφυγε από τη ζωή μόλις 34 ετών, ενώ η είδηση έχει προκαλέσει σοκ σε όλους.

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος έσπευσε να εκφράσει τη συμπαράστασή του στον Αντώνη και τη Γεωργία Σαμαρά στο δράμα που ζουν, εκφράζοντας παράλληλα και τα αισθήματα της κοινής γνώμης για το χαμό ενός νέου ανθρώπου.

Η Λένα Σαμαρά

Η Λένα Σαμαρά είχε γεννηθεί το 1991. Το 1995, ο ερχομός του γιου τους, Κώστα συμπλήρωνε την οικογενειακή ευτυχία του πρώην πρωθυπουργού. Μια δεμένη οικογένεια, με στυλοβάτη για όλους την Γεωργία Κρητικού – Σαμαρά, στα επαγγελματικά χνάρια της οποίας βάδιζε η μοναχοκόρη της. Η Λένα αποφοίτησε (το 2008) από το Κολλέγιο Αθηνών. Στη συνέχεια σπούδασε στο πανεπιστήμιο City στο Λονδίνο, πολιτικός μηχανικός. Ήταν πάντα στο πλευρό του πατέρα της, όμως το μυαλό της προσιδίαζε στη μητέρα της. Η Ελένη- Δανάη Σαμαρά είχε πάρει το όνομα της γιαγιάς της, Ελένης (Λένας) Ζάννα και ήταν τρισέγγονη της Πηνελόπης Δέλτα.