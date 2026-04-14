Ο 46χρονος είχε εισβάλλει σε οικία στη Ζάκυνθο ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα.

Χειροπέδες σε έναν άνδρα 46 ετών για κλοπή πέρασαν αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο 46χρονος φέρεται να διέρρηξε οικία το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα (12/04) και στη συνέχεια να αφαίρεσε χρηματοκιβώτιο που περιείχε 20.000 ευρώ. Παράλληλα, απέσπασε ακόμη 9.400 ευρώ από διαφορετικό σημείο του σπιτιού.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψης εντοπίστηκε το κλεμμένο ποσό, αλλά και επιπλέον 1.050 ευρώ, ενώ εντοπίστηκαν τα ρούχα που φορούσε ο 46χρονος κατά τη διάρκεια τέλεσης του αδικήματος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.