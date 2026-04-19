Με ένα δυνατό φίνις στο δεύτερο δεκάλεπτο και μία επιβλητική εμφάνιση στην τρίτη περίοδο, ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το κακό ξεκίνημα στο ματς με τον Άρη και έφθασε τελικά εύκολα, σε ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα στη φετινή GBL.

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 92-81 τον Άρη για την 25η αγωνιστική της GBL, συνεχίζοντας την αήττητη πορεία του στο φετινό πρωτάθλημα Ελλάδας, όπου και έχει ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση της κανονικής περιόδου και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με double double (16 πόντους και 11 ριμπάουντ) και οι Εβάν Φουρνιέ και Τάιλερ Ντόρσεϊ με 15 και 13 πόντους αντίστοιχα, ήταν οι κορυφαίοι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος και «μοίρασε» πάντως το χρόνο σε όλους τους παίκτες του.

Το «πάλεψε» για τον Άρη ο Νουά με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ, με τους «κίτρινους» να έχουν 6 διψήφιους στην αναμέτρηση, αλλά να μην καταφέρνουν να σταματήσουν τον Ολυμπιακό στην άμυνά τους.