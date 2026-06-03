Στιγμιότυπα από το νέο επεισόδιο της σειράς «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».

Στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» απόψε στις 21:00 στον Alpha, η φιλία του Νίκου και του Δημήτρη δοκιμάζεται με το διπλό του ραντεβού με τη Βιργινία και τον Μανώλη ενώ ο Ηρακλής παλεύει με τον εαυτό του για να πει την αλήθεια στη Τζένη για το φιλί.

Επεισόδιο 47: «Φθορά»

Ένα φιλί που δε σταμάτησε εγκαίρως βάζει τον Ηρακλή ανάμεσα στην Τζένη και τη Μαίρη και ενοχές που προκαλούν φθορά, ενώ παλεύει με τον εαυτό του για το αν και πως θα πει την αλήθεια. Παράλληλα το διπλό ραντεβού Δημήτρη-Ελένης με Βιργινία-Μανώλη δεν πάει πολύ καλά για τον Νίκο που βράζει μέσα του, όχι μόνο για τις επιτηδευμένες επιδείξεις στοργής της Βιργινίας αλλά και για την προδοσία του φίλου του, του Δημήτρη.

Κι ενώ τα νεύρα του είναι ήδη τεντωμένα ένα βίντεο της Ζωής με τον Γιάννη θα τον φέρει αντιμέτωπο με τον μεγαλύτερο φόβο του: την κόρη του με αγόρι μέσα στο σπίτι. Την ίδια ώρα, η Βιργινία φλερτάρει με το ενδεχόμενο ενός ταξιδιού στο Παρίσι με τον Μανώλη, παίζοντας ανάμεσα στην ανάγκη για εκδίκηση και στην πιθανότητα μιας νέας αρχής. Και μέσα σε όλα, ο Δημήτρης και η Ελένη βρίσκουν καταφύγιο ο ένας στον άλλον, επιλέγοντας το πάθος αντί για τη σύγκρουση.

{https://www.youtube.com/watch?v=Mi8V_SqzVqw}

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Ένα επεισόδιο για ρωγμές που ανοίγουν, αλήθειες που αποκαλύπτονται και σχέσεις που σπάνε ίσως μόνο και μόνο για να ξανακολληθούν με τρόπους που κανείς δεν είχε φανταστεί.

Θα επιζήσει η φιλία του Νίκου με τον Δημήτρη της «προδοσίας» που συντελέστηκε στο ιταλικό εστιατόριο;

{https://www.youtube.com/watch?v=OYgTJ96V4-4}

Θα βρει ο Ηρακλής το θάρρος να πει στην Τζένη για το φιλί με τη Μαίρη ή θα αφήσει το μυστικό να τους διαλύσει;

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Πώς θα αντιδράσει η Ζωή όταν συνειδητοποιήσει ότι ο πατέρας της έβαλε κρυφή κάμερα για να την παρακολουθεί;

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Θα δεχτεί τελικά η Βιργινία να πάει στο Παρίσι με τον Μανώλη κι αν ναι, θα είναι για να τιμωρήσει τον Νίκο ή μήπως επειδή το θέλει ή ίδια;

{https://www.youtube.com/watch?v=Tlc0tifaeD8}

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!».