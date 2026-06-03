Συλληπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε το ΚΚΕ για τον θάνατο του Άγγελου Αντωνόπουλου.

Με θλίψη το ΚΚΕ αποχαιρετά τον ηθοποιό και δάσκαλο Άγγελο Αντωνόπουλο, κάνοντας λόγο για έναν «σπουδαίο καλλιτέχνη με σπάνιο υποκριτικό εύρος και βαθιά καλλιτεχνική ευαισθησία».

Στην ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ υπογραμμίζει ότι με την πλούσια διαδρομή του στο θέατρο συνέβαλε στην ανάδειξη κορυφαίων έργων της ελληνικής και ξένης δραματουργίας, καθώς και στη διαμόρφωση της μεταπολεμικής και μεταπολιτευτικής θεατρικής αισθητικής. Όπως σημειώνει, η παρουσία του επηρέασε γενιές θεατών και ηθοποιών, ενώ το ήθος και η εργατικότητά του αποτέλεσαν σταθερό σημείο αναφοράς.

Αναφορά γίνεται και στη διαδρομή του στον κινηματογράφο, όπου συνεργάστηκε με σημαντικούς Έλληνες σκηνοθέτες και «σφράγισε με την ερμηνεία του δεκάδες έργα», αναδεικνύοντας τη βαθιά γνώση του στην τέχνη του ηθοποιού και τη δύναμη της ερμηνείας του, την οποία «δεν τυποποίησε ποτέ».

Το ΚΚΕ σημειώνει επίσης ότι το βάθος που έδινε σε κάθε ρόλο, αποτέλεσμα συστηματικής μελέτης, καθώς και η «αρχοντική, θερμή, ευγενική παρουσία του», τον ανέδειξαν σε έναν από τους πιο αγαπητούς ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη στάση ζωής του, με το ΚΚΕ να επικαλείται τη φράση του: «Δεν μπορώ να αλλάξω ούτε ταυτότητα, ούτε ιδέα, ούτε πίστη», την οποία χαρακτηρίζει αποτύπωση της συνέπειάς του απέναντι στις αξίες και την ιδεολογία του, καθώς και της σταθερής του συμπόρευσης και στήριξης προς το ΚΚΕ σε κρίσιμες περιόδους.

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