Το Project Skyline και τα κέρδη από την αξιοποίηση των ακινήτων της Alpha Bank, η Giochi Preziosi, η WATT και ο ΧΥΤ Πάρου, η νέα εταιρεία των Μπάκου και Καυμενάκη, η Instacar και η χρηματοδοτική γραμμή της Autohellas

Οι εταιρείες του Project Skyline

Θετικές επιδόσεις κατέγραψαν το 2025 οι δέκα εταιρείες ειδικού σκοπού που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο του project Skyline για τη διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων προερχόμενων από το χαρτοφυλάκιο της Alpha Bank. Συνολικά, οι εταιρείες εμφάνισαν κύκλο εργασιών περίπου 24,6 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη που ξεπέρασαν τα 6,3 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων τους διαμορφώθηκε στα 140,6 εκατ. ευρώ. «Πρωταγωνίστρια» σε επίπεδο κερδοφορίας αναδείχθηκε η ALPHA Επενδυτικής Περιουσίας Καλλιθέας, η οποία κατέγραψε καθαρά κέρδη 4,34 εκατ. ευρώ, με κύκλο εργασιών περίπου 4 εκατ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της αποτιμήθηκε στα 64,4 εκατ. ευρώ, ενώ ο δανεισμός της περιορίστηκε στα 947 χιλ. ευρώ. Η ALPHA Επενδυτικής Περιουσίας Επαγγελματικών Ακινήτων Αστικών Κέντρων εμφάνισε κύκλο εργασιών 3,06 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 860 χιλ. ευρώ, ενώ η αξία των επενδυτικών ακινήτων της ανήλθε στα 8,79 εκατ. ευρώ. Οι δανειακές της υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν στα 4,70 εκατ. ευρώ.

Η ALPHA Επενδυτικής Περιουσίας Επαγγελματικών Ακινήτων Θεσσαλονίκης κατέγραψε έσοδα 2,22 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 184 χιλ. ευρώ, με το χαρτοφυλάκιο ακινήτων να αποτιμάται σε 11,73 εκατ. ευρώ και τον δανεισμό να φθάνει τα 10,38 εκατ. ευρώ. Η ALPHA Επενδυτικής Περιουσίας Επαγγελματικών Ακινήτων Περιφέρειας παρουσίασε κύκλο εργασιών 950 χιλ. ευρώ και καθαρά κέρδη 87 χιλ. ευρώ, ενώ η αξία των ακινήτων της διαμορφώθηκε στα 3 εκατ. ευρώ. Ο δανεισμός ανήλθε σε 3,96 εκατ. ευρώ. Η ALPHA Επενδυτικής Περιουσίας Καταστημάτων Αττικής Ι εμφάνισε έσοδα περίπου 139 χιλ. ευρώ, με χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας 4,19 εκατ. ευρώ και δανειακές υποχρεώσεις 4,40 εκατ. ευρώ.

Η ALPHA Επενδυτικής Περιουσίας Ηρακλείου συνέχισε τη διαχείριση και αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου της κατά τη διάρκεια της χρήσης, αποτελώντας μέρος του ευρύτερου επενδυτικού σχεδίου αξιοποίησης ακινήτων του ομίλου. Η ALPHA Επενδυτικής Περιουσίας Καλλιρρόης εμφάνισε έσοδα 33 χιλ. ευρώ, με επενδυτικά ακίνητα αξίας 4,6 εκατ. ευρώ και δανεισμό 974 χιλ. ευρώ. Η ALPHA Επενδυτικής Περιουσίας Νέας Κηφισιάς διατήρησε χαμηλό επίπεδο δανεισμού, μόλις 15,9 χιλ. ευρώ, ενώ η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της ανήλθε στα 9,2 εκατ. ευρώ.

Τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών μεταξύ των εταιρειών του χαρτοφυλακίου κατέγραψε η ALPHA Επενδυτικής Περιουσίας Λειβαδιάς, με έσοδα 10,73 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 561 χιλ. ευρώ, ο δανεισμός σε 13,86 εκατ. ευρώ και η αξία των ακινήτων σε 25,03 εκατ. ευρώ. Τέλος, η ALPHA Επενδυτικής Περιουσίας Νέας Ερυθραίας κατέγραψε κύκλο εργασιών 450 χιλ. ευρώ και καθαρά κέρδη 334 χιλ. ευρώ, με δανειακές υποχρεώσεις 2,75 εκατ. ευρώ και χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας 9,64 εκατ. ευρώ.

Η Αττικά Πολυκαταστήματα

Η δημόσια προσφορά της Αττικά Πολυκαταστήματα, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 26 Ιουνίου, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες νέες εισαγωγές της ελληνικής αγοράς για εφέτος. Η διαπραγμάτευση της μετοχής στο Euronext Athens αναμένεται να ξεκινήσει στις 2 Ιουλίου, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η IDEAL Holdings θα διατηρήσει ποσοστό 52,5%, παραμένοντας ο βασικός μέτοχος της εταιρείας. Για την αγορά, το ενδιαφέρον εστιάζεται στις παραμέτρους που θα καθορίσουν τη μελλοντική αποτίμηση της εταιρείας. Η Αττικά Πολυκαταστήματα εισέρχεται στο χρηματιστήριο με ισχυρή λειτουργική βάση, καθώς στο πρώτο τρίμηνο του 2026 τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 8% στα 53 εκατ. ευρώ, τα συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 3,6 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 7%, ενώ τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 12,3 εκατ. ευρώ. Ένας από τους βασικούς παράγοντες που θα αξιολογήσουν οι επενδυτές είναι η δυνατότητα παραγωγής ελεύθερων ταμειακών ροών τα επόμενα χρόνια. Η εταιρεία έχει ήδη επενδύσει περίπου 21 εκατ. ευρώ από το 2021 μέσω του προγράμματος «Elevation Project», ενώ το στρατηγικό σχέδιο έως το 2030 προβλέπει επενδύσεις περίπου 7 εκατ. ευρώ ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά θα εξετάσει κατά πόσο η λειτουργική κερδοφορία μπορεί να μετατραπεί σε διατηρήσιμες αποδόσεις για τους μετόχους. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και η μερισματική προοπτική. Με βάση την κερδοφορία της τελευταίας χρήσης, μια πολιτική διανομής της τάξης του 60% των καθαρών κερδών θα μπορούσε να οδηγήσει σε ετήσιες διανομές που προσεγγίζουν τα 9,2 εκατ. ευρώ. Τέλος, ένας από τους δείκτες που θα παρακολουθεί η αγορά μετά την εισαγωγή είναι η πορεία του ηλεκτρονικού καναλιού πωλήσεων. Το e-shop της εταιρείας κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 29% το 2025, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2026 η άνοδος των εσόδων επιταχύνθηκε στο 40%, εξέλιξη που υποδηλώνει ότι η ψηφιακή δραστηριότητα αναπτύσσεται ταχύτερα από το φυσικό δίκτυο και μπορεί να αποτελέσει βασικό παράγοντα ενίσχυσης της μελλοντικής κερδοφορίας.

H Byte Computer

Παραμένουμε στον όμιλο της IDEAL Holdings, καθώς με κέρδη ολοκλήρωσε το 2025 η θυγατρική Byte Computer, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύθηκαν στο ΓΕΜΗ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 63,2 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 74,75 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 7,84 εκατ. ευρώ από 5,63 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο κέρδους προ φόρων ενισχύθηκε στο 12,4% από 7,53%. Τα EBITDA ανήλθαν σε 9,84 εκατ. ευρώ από 7,43 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση άνω του 32%, ενώ το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 15,57% έναντι 9,94% ένα χρόνο νωρίτερα. Ο δείκτης γενικής ρευστότητας διαμορφώθηκε στο 294,77%, έναντι 220,07%.

Η WATT και ο ΧΥΤ Πάρου

Η WATT ΑΕ αναδείχθηκε ανάδοχος για την κατασκευή της δεύτερης φάσης και την αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ) του ΧΥΤ Πάρου, υπογράφοντας χθες τη σχετική σύμβαση με τον ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η συνολική αξία του έργου ανέρχεται σε 7,11 εκατ. ευρώ. Η ανάθεση προέκυψε έπειτα από ανοικτό διαγωνισμό, στον οποίο η WATT επικράτησε προσφέροντας έκπτωση μόλις 1% επί του προϋπολογισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κατακύρωσης, το συμβατικό τίμημα καλύπτει τόσο τις εργασίες κατασκευής και την προμήθεια εξοπλισμού όσο και την εξαετή λειτουργία της εγκατάστασης. Το μεγαλύτερο μέρος της σύμβασης αφορά το κατασκευαστικό αντικείμενο, με προϋπολογισμό 3,66 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 1,34 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στην προμήθεια εξοπλισμού και την εκπόνηση μελετών. Παράλληλα, ποσό 2,11 εκατ. ευρώ προβλέπεται για τη λειτουργία της μονάδας κατά την εξαετή περίοδο που ακολουθεί την ολοκλήρωση των έργων. Στο πλαίσιο της σύμβασης, η WATT αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την επέκταση και αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού, τη δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας και, στη συνέχεια, την πλήρη επιχειρησιακή της λειτουργία για έξι χρόνια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε παρά την ανάκληση, τον Νοέμβριο του 2025, της χρηματοδότησης της σχετικής πράξης από ευρωπαϊκούς πόρους. Ωστόσο, οι εμπλεκόμενοι φορείς προχώρησαν στην υλοποίηση του έργου, με πρόβλεψη η χρηματοδότησή του να καλυφθεί αρχικά από ίδιους πόρους του ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα επιδιωχθεί η ένταξή του σε νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Η Giochi Preziosi Hellas

Μειωμένες ζημιές αλλά και χαμηλότερο τζίρο κατέγραψε το 2024 η Giochi Preziosi Hellas, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που αναρτήθηκαν χθες στο ΓΕΜΗ, σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική θυγατρική του ιταλικού ομίλου βρίσκεται αντιμέτωπη με τις επιπτώσεις των ευρύτερων εξελίξεων που δρομολογούνται σε επίπεδο μητρικής εταιρείας. Η εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών, εμφάνισε κύκλο εργασιών 10,84 εκατ. ευρώ το 2024, έναντι 11,16 εκατ. ευρώ το 2023, καταγράφοντας πτώση περίπου 3%. Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 4,18 εκατ. ευρώ από 4,61 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, αντανακλώντας τη μείωση των πωλήσεων αλλά και τις πιέσεις που εξακολουθεί να δέχεται η αγορά παιχνιδιών. Τα αποτελέσματα προ φόρων παρέμειναν αρνητικά, ωστόσο οι ζημιές μειώθηκαν στις 217,7 χιλ. ευρώ από 406,5 χιλ. ευρώ το 2023. Αντίστοιχα, οι καθαρές ζημιές μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στις 227,8 χιλ. ευρώ, έναντι 379,6 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Η καθαρή θέση της Giochi Preziosi Hellas ανήλθε στα 3,56 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024, από 3,79 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε 2,93 εκατ. ευρώ. Το σύνολο του ενεργητικού μειώθηκε στα 13,9 εκατ. ευρώ από 16 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν.

Ιδιαίτερο βάρος αποκτά η επισήμανση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή, ο οποίος στην έκθεσή του εφιστά την προσοχή σε ουσιώδη αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας. Όπως αναφέρεται, η μητρική εταιρεία του ομίλου βρίσκεται σε διαδικασία αναχρηματοδότησης του δανεισμού της, η οποία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, ενώ σημαντικό μέρος των εισαγωγών της ελληνικής θυγατρικής προέρχεται από τη μητρική. Οι συνθήκες αυτές, σύμφωνα με τον ελεγκτή, ενδέχεται να δημιουργούν σημαντική αμφιβολία ως προς την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας.

Η ιταλική Giochi Preziosi

Την ίδια ώρα, η μητρική ιταλική Giochi Preziosi εισέρχεται σε φάση εκτεταμένης αναδιάρθρωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιταλική αγορά, ο κινεζικός όμιλος Superhisen προετοιμάζεται να αποκτήσει τον έλεγχο του ομίλου μέσω της δημιουργίας της Newco GP, στην οποία θα εισφέρει κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία άνω των 80 εκατ. ευρώ. Στο επίκεντρο του σχεδίου βρίσκεται η ενσωμάτωση της ισπανικής Famosa Toys, με στόχο τη δημιουργία μιας ισχυρής ευρωπαϊκής πλατφόρμας στον κλάδο του παιχνιδιού. Η συμφωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς έρχεται σε μια περίοδο έντονης χρηματοοικονομικής πίεσης για τον όμιλο. Το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει ότι ο συνολικός δανεισμός ανήλθε στα 410 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, ενώ οι ζημιές διαμορφώθηκαν κοντά στα 97 εκατ. ευρώ. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας με τη Superhisen θεωρείται κρίσιμη για τη σταθεροποίηση της Giochi Preziosi και των θυγατρικών της στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής εταιρείας, η οποία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη μητρική της εταιρεία.

Η Instacar και η Autohellas

Η Instacar εξασφάλισε νέα χρηματοδοτική γραμμή έως 5 εκατ. ευρώ από την Autohellas, με στόχο την ενίσχυση και ανανέωση του στόλου των οχημάτων της. Μέσω της συμφωνίας, η εταιρεία αποκτά τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει τη μίσθωση καινούργιων αυτοκινήτων, τα οποία θα ενταχθούν σταδιακά στον στόλο της, ενώ η πιστωτική γραμμή θα είναι διαθέσιμη από την 1η Ιουλίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της συνδρομητικής χρήσης και μακροχρόνιας μίσθωσης οχημάτων αναζητούν κεφάλαια για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους, αξιοποιώντας ως εξασφάλιση τα ίδια τα οχήματα του στόλου τους. Το μοντέλο αυτό επιτρέπει την ταχύτερη επέκταση, ωστόσο η άνοδος των επιτοκίων και η αύξηση του κόστους χρήματος έχουν εντείνει τη συζήτηση γύρω από τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του.

Η Cosmos Port

Στην ίδρυση νέας εταιρείας στον κλάδο του real estate προχώρησαν χθες οι επιχειρηματίες Νίκος Μπάκος και Αλεξάνδρα Καυμενάκη. Πρόκειται για την Cosmos Port Μονοπρόσωπη ΑΕ, η οποία ιδρύθηκε με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ύψους 1,2 εκατ. ευρώ. Η Cosmos Port θα δραστηριοποιείται στην εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, ενώ το αντικείμενό της επεκτείνεται και στην κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και άλλες χρήσεις. Μοναδικός μέτοχος της εταιρείας είναι η Cosmos Developments ΑΕ, η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου, αναλαμβάνοντας το σύνολο των 12.000 ονομαστικών μετοχών. Στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Cosmos Port τοποθετήθηκε ο Νίκος Μπάκος, μέλος ανέλαβε ο Πέτρος Χρυσοβέργης, ενώ η Αλεξάνδρα Καυμενάκη ορίστηκε αναπληρώτρια πρόεδρος. Σύμφωνα με το καταστατικό της Cosmos Port, τόσο ο Νίκος Μπάκος όσο και η Αλεξάνδρα Καυμενάκη διαθέτουν δικαίωμα μεμονωμένης εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.