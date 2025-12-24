Λόγω της καθίζησης εκτελούνται εργασίες συντήρησης στο σημείο με αποτέλσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων.

Αυξημένη είναι η κίνηση στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της Υλίκης, καθώς μία γέφυρα στο σημείο έχει υποστεί καθίζηση.

Τα οχήματα φεύγουν από τη Ριτσώνα κανονικά, περνάνε το μπλόκο της Θήβας καθώς ο δρόμος είναι ανοιχτός αλλά λίγο πριν το Ακραίφνιο έχει σχηματιστεί ουρά χιλιομέτρων. Στο σημείο η γέφυρα έχει υποστεί καθίζηση και εκτελούνται έργα συντήρησης με αποτέλεσμα τα οχήματα να κυκλοφορούν μόνο σε μία λωρίδα.

Μετά από ένα χιλιόμετρο ο δρόμος ανοίγει ξανά ωστόσο στη σημείο υπάρχει μία ουρά 5 χιλιομέτρων.

