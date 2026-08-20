Η παλαιότερη γνωστή ονομασία του νησιού ήταν Stewart's, από έναν άποικο του οποίου η ταυτότητα χάθηκε μέσα στον χρόνο και τις τοπικές φήμες.

Πριν γίνει καταφύγιο άγριας ζωής, ήταν το σπίτι μιας γυναίκας. Το Witch Island είναι μια έκταση περίπου 18 στρεμμάτων στα ανοιχτά του South Bristol στο Μέιν των Ηνωμένων Πολιτειών. Πήρε το όνομά του από τη γυναίκα που έζησε εκεί και αργότερα πέρασε στα χέρια μιας άλλης γυναίκας, η οποία το δώρισε προκειμένου να μετατραπεί σε καταφύγιο άγριας ζωής, σύμφωνα με το Coastal Rivers Conservation Trust.

Από τον πειρατή Dixey Bull στη «Μάγισσα της Wall Street»

Η παλαιότερη γνωστή ονομασία του νησιού ήταν Stewart's, από έναν άποικο του οποίου η ταυτότητα χάθηκε μέσα στον χρόνο και τις τοπικές φήμες. Σύμφωνα με έναν τοπικό θρύλο, ο πειρατής Dixey Bull είχε χρησιμοποιήσει το νησί ως κρυψώνα τη δεκαετία του 1630.

Ένας ακόμη θρύλος, που συνδέεται με τον Γαλλοϊνδιάνικο Πόλεμο, μιλά για μια κορβέτα που προσάραξε κοντά στο νησί, ενώ προσπαθούσε να ξεφύγει από ένα ταχύτερο βρετανικό πλοίο.

Η ιδιοκτησία πέρασε από την οικογένεια Gamage του South Bristol, προτού το 1830 αποκτήσει το νησί ο πλοίαρχος Samuel H. Davis. Τότε πήρε το όνομα Davis Island, ενώ η μεγάλη ανάπτυξη της αλιείας τη δεκαετία του 1860 έφερε στην περιοχή μεγάλο αριθμό ψαράδων.

Όταν ο Davis πέθανε το 1884, μια σφοδρή δικαστική διαμάχη στην οικογένειά του για τη διαθήκη του οδήγησε τελικά το νησί σε πλειστηριασμό.

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Το 1887 απέκτησε νέους ιδιοκτήτες, οι οποίοι θα του έδιναν το όνομα που διατηρεί μέχρι σήμερα. Ο Daniel και η Anna Chittenden αγόρασαν το νησί εκείνο το φθινόπωρο, με σκοπό να χτίσουν εκεί ένα εξοχικό καταφύγιο.

Η Anna, όμως, δεν ήταν μια συνηθισμένη αγοραστής.

Η «Μάγισσα της Wall Street»

Γεννημένη ως Anna Loomis στο Οχάιο και μεγαλωμένη στα δύσκολα πρώτα χρόνια του Μιλγουόκι, η ζωή της πριν από το νησί ήταν ήδη γεμάτη περιπέτειες.

Παντρεύτηκε μόλις στα 15 της έναν τζογαδόρο, ο οποίος την κακοποιούσε και σπαταλούσε κάθε περιουσία που κατάφερνε να αποκτήσει. Για να ξεφύγει από τη φτώχεια, στράφηκε στο θέατρο, εμφανιζόμενη με το όνομα Grace Courtland, και τελικά δημιούργησε τη δική της θεατρική εταιρεία.

Το 1878 επέζησε από το ναυάγιο του ατμόπλοιου Idaho. Όταν αντιλήφθηκε ότι επίκειται καταστροφή, υποστήριξε ότι έκοψε με τσεκούρι ένα σωσίβιο, έχοντας προηγουμένως δει το ναυάγιο σε όραμα που, όπως έλεγε, είχε από την πρώτη κιόλας νύχτα του ταξιδιού.

Μετά από διαζύγιο, νέο γάμο και μία ακόμη εγκατάλειψη, η Anna Loomis ξαναβρήκε τον εαυτό της για άλλη μία φορά. Αυτή τη φορά παρουσιάστηκε ως μέντιουμ.

Η μεγαλύτερη φήμη της, ωστόσο, ήρθε στη Wall Street.

Πολλές από τις προβλέψεις της για τις μετοχές φέρεται να επιβεβαιώθηκαν, ώστε ο χρηματιστής James R. Keene λέγεται ότι της έδωσε το προσωνύμιο «Witch of Wall Street», δηλαδή «Μάγισσα της Wall Street», μετά από μια χρηματιστηριακή συνεδρίαση που προέβλεψε με εντυπωσιακή ακρίβεια.

Στους πελάτες της περιλαμβάνονταν τραπεζίτες, χρηματιστές και κερδοσκόποι. Υποστήριζε επίσης ότι είχε αποκαλύψει ένα σχέδιο χειραγώγησης μετοχών που βασιζόταν σε μυστικά δελτία σχετικά με την κατάσταση της υγείας του προέδρου James Garfield.

Παράλληλα, δημοσίευσε δική της διάλεξη, στην οποία εξαπέλυε επίθεση στα μονοπώλια της Wall Street της εποχής.

Η φήμη της, όμως, σταδιακά μετατράπηκε σε θέαμα. Μέχρι τη δεκαετία του 1880 είχε γίνει γνωστή παρουσία στα λεγόμενα dime museums, από το Μπάφαλο έως το Κάνσας Σίτι, όπου παρουσιαζόταν δίπλα σε διάφορα αξιοπερίεργα θεάματα. Την ίδια περίοδο βρέθηκε αντιμέτωπη με οικογενειακά σκάνδαλα, δικαστικές διαμάχες και μιμητές που έφτασαν στο σημείο να χρησιμοποιούν το καλλιτεχνικό της όνομα.

Το νησί που πήρε το όνομα της «μάγισσας»

Αυτή ακριβώς η ανήσυχη και θεατρική γυναίκα ήταν εκείνη που έχτισε ένα μικρό εξοχικό ανάμεσα στις σημύδες του νησιού.

Συχνά κουνούσε μια σημαία προς τα διερχόμενα σκάφη, προσκαλώντας αγνώστους να κατέβουν στη στεριά για να τους κάνει μια ανάγνωση.

Ένας δημοσιογράφος από τη Βοστώνη που επισκέφθηκε το νησί το 1890 περιέγραψε έναν τόπο γεμάτο σημύδες, με την ιδιοκτήτριά του να είναι ταυτόχρονα ερημίτισσα και οικοδέσποινα.

Το προσωνύμιο «Witch» κόλλησε τελικά και στο ίδιο το νησί. Έτσι, το Davis Island έγινε σιγά-σιγά Witch Island.

Από κατοικία σε καταφύγιο άγριας ζωής

Οι Chittenden πούλησαν το νησί το 1916 και αυτό πέρασε στον μυθιστοριογράφο Henry C. Rowland. Η οικογένειά του το χρησιμοποίησε για δεκαετίες ως θερινή κατασκήνωση, με έναν σκύλο Airedale, δύο κατοικίδιες φώκιες και ένα εξημερωμένο κοράκι.

Μετά τον θάνατο της χήρας και των παιδιών του Rowland, το ακίνητο πουλήθηκε το 1964. Τότε πέρασε στα χέρια μιας γυναίκας που έμελλε να καθορίσει οριστικά το μέλλον του: της Jane Sewall.

Η Sewall αγαπούσε το νησί από παιδί. Σε ηλικία μόλις επτά ετών έκανε βόλτες με βάρκα γύρω από τις ακτές του και έκανε πικνίκ κάτω από τα δέντρα μαζί με την οικογένειά της, η οποία ζούσε στην περιοχή.

Όταν το νησί, που είχε μείνει για μεγάλο διάστημα εγκαταλελειμμένο, βγήκε προς πώληση, η αδελφή της αργότερα δήλωσε ότι η Jane το ήθελε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο.

Το αγόρασε το 1964, απομάκρυνε τα παλιά κτίσματα που είχαν υποστεί ζημιές από τις καταιγίδες και έχτισε ένα μικρό σπίτι στο νότιο άκρο του. Εκεί επέλεξε να ζήσει ήσυχα και σε μεγάλο βαθμό μόνη για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Η μάχη της Jane Sewall για να προστατεύσει το νησί

Με τα χρόνια, η Sewall άρχισε να ενοχλείται όλο και περισσότερο από τους επισκέπτες που έφταναν στις παραλίες του νησιού και άφηναν πίσω τους αναμμένες φωτιές.

Αρχικά τοποθέτησε ευγενικές πινακίδες και στη συνέχεια πιο αυστηρές προειδοποιήσεις για την απαγόρευση φωτιάς.

Σε επιστολές της προς εφημερίδες του Μέιν, ζητούσε από τους επισκέπτες να αντιμετωπίζουν το νησί με σεβασμό, να αφήνουν ανέγγιχτα τα αγριολούλουδα και τα πουλιά και να κατανοούν ότι η ομορφιά ενός νησιού μπορεί να διατηρηθεί μόνο όταν οι άνθρωποι που το επισκέπτονται επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση και δεν συμπεριφέρονται απρόσεκτα.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία του Μέιν για τις δασικές εκτάσεις την έφεραν αντιμέτωπη με ένα δύσκολο δίλημμα: είτε θα πλήρωνε υψηλότερους φόρους είτε θα παραχωρούσε ένα μέρος του νησιού.

Το 1983 παραχώρησε περίπου το ένα τρίτο του Witch Island στο Maine Coast Heritage Trust.

Η μεγάλη δωρεά

Στα τέλη του 1986, καθώς επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ νέες ομοσπονδιακές φορολογικές ρυθμίσεις, η Sewall πήρε την απόφαση που θα καθόριζε για πάντα το μέλλον του νησιού.

Δώρισε ολόκληρο το Witch Island στη Maine Audubon Society, προκειμένου να διατηρηθεί για πάντα ως καταφύγιο άγριας ζωής.

Όπως είχε πει, είχε περάσει χρόνια αναζητώντας έναν οργανισμό που θα μπορούσε να προστατεύσει οριστικά το νησί. Ήθελε να μπορεί να επιστρέφει και να το βλέπει να παραμένει όμορφο, ακόμη και όταν πλέον δεν θα της ανήκε νομικά.

Η Maine Audubon Society διαχειρίστηκε το καταφύγιο για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Το 2009 το παρέδωσε στη Damariscotta River Association.

Μετά τη συγχώνευση του 2019, η ένωση μετονομάστηκε σε Coastal Rivers Conservation Trust.

Σήμερα, υπό τη φροντίδα του οργανισμού, το Witch Island παραμένει σκόπιμα ακατοίκητο.

Οι επισκέπτες μπορούν να φτάσουν στις παραλίες του με καγιάκ, ενώ οι πεζοπόροι μπορούν να εξερευνήσουν τα μονοπάτια συνολικού μήκους περίπου μισού μιλίου. Παράλληλα, παιδιά που συμμετέχουν σε επιστημονικές κατασκηνώσεις έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν τα φυτά και την άγρια ζωή που συνεχίζουν να αναπτύσσονται στα δάση του.

Ένα νησί που κάποτε έγινε γνωστό χάρη σε μια γυναίκα που διάβαζε το μέλλον, σήμερα έχει αποκτήσει έναν διαφορετικό ρόλο: να προστατεύει το μέλλον της ίδιας της άγριας φύσης.

πηγή: timesofindia